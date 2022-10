"Aspiro a entrar en el gobierno local; Floro facilita el acuerdo con el PSOE"

Vecina de La Calzada nacida en la Nochevieja de 1993 y licenciada en Dirección y Administración de Empresas, Olaya Suárez Fernández es la coordinadora de la Secretaría de Sociedad Civil de Podemos a nivel estatal. Militante del partido desde hace cinco años, será la candidata a la Alcaldía de Gijón porque solo ella se ha presentado a las primarias.

–¿Cómo lo afronta?

–Con mucha ilusión.

–Ha cuestionado la actuación del grupo municipal de Podemos. ¿Qué cambiará usted?

–Para empezar, yo soy de las que piensa que Podemos nació para gobernar y que hay que entrar en el gobierno municipal para poder cambiar las cosas, igual que entramos en el Gobierno central.

–Eso no solo depende de ustedes.

–Evidentemente. También dependerá de la correlación de fuerzas que haya en mayo.

–¿Qué líneas rojas pondría a una posible negociación de gobierno?

–Recuperar servicios públicos para la ciudadanía, como el de ayuda a domicilio, y que no se externalicen más esos servicios públicos.

–Si sus votos son decisivos y el PSOE rechaza un gobierno conjunto, ¿dejaría gobernar a la derecha?

–Nunca vamos a facilitar que haya un gobierno de derechas en esta ciudad.

–¿Que el candidato del PSOE sea Luis Manuel Flórez, «Floro», facilita un acercamiento?

–Sí. Viene de la sociedad civil organizada, de proyectos sociales. Yo creo que sí.

–¿Cree que les puede arañar votos?

–Creo que tenemos un electorado distinto. El PSOE es un partido más moderado y nosotros no tanto.

–¿Considera que habría que buscar una coalición para las municipales de Gijón?

–Sí. Estoy a favor de una confluencia, empezando por IU, que es el aliado natural.

–¿Y la cree posible?

–Tiempo hay, lo que tenemos que comprobar es la voluntad de ambas partes para llegar a un acuerdo. En cuanto pase el proceso de primarias, evidentemente tendremos que sentarnos con IU para cerrar ese acuerdo lo antes posible, si es que vamos a ir juntos. En Podemos decidirá la militancia.

–¿Quién debería liderar la candidatura, si confluyen?

–Creo que la cabeza de lista debería de ser nuestra, pero es algo que tenemos que sentarnos a hablar con ellos.

–¿Un posible acuerdo en Gijón depende de que lo haya en Asturias?

–Espero que no. Siempre se habla de la autonomía de los territorios.

–Dígame algo que cuestione del gobierno local.

–Más que una medida en sí, la forma de ejecutarlas en materia de movilidad. Estoy a favor de la reducción del tráfico privado, pero creo que debe hacerse escuchando a la ciudadanía primero y después, poner las soluciones a los problemas. Igual hay que mejorar las líneas de autobús, la frecuencia, los carriles bici, antes de implantar las restricciones a los vehículos sin etiqueta ambiental. Hacerlo a la inversa de como se ha planteado porque, si no, se está empezando la casa por el tejado. Si tú a la gente no le planteas una alternativa para poder moverse y solo sancionas la única que le es viable, se cae en un error. Eso va a generar problemas y rechazo social.

–¿Y la reforma del Muro?

–Estoy a favor de la peatonalización. No considero que eso provoque un perjuicio tan grave al tráfico rodado. Lo que yo cuestiono son otra medidas, como ampliar la zona ORA, porque son las personas de la clase trabajadora las que tienen más problema con esto, ya que tienen los coches viejos sin distintivo ambiental. No todo el mundo se puede permitir cambiar de un año para otro el coche. Y no entiendo que se plantee que esos coches viejos no contaminan si estacionan en un parking privado y sí contaminan si aparcan en zona ORA. El Plan de Movilidad es necesario y obligatorio, pero no estoy de acuerdo sobre cómo se han enfocado.

–Usted vincula el tráfico con la contaminación. ¿Y la industria?

–Es evidente. No hay dicotomía entre empleo y medio ambiente. Hay medidas que se pueden implantar en la industria para reducir la contaminación, pero no se exigen, cuando la contaminación mata.

–¿Qué ideas tiene en materia de empleo?

–Hay que impulsar el empleo de calidad, por ejemplo, en la Milla del Conocimiento. Lo que no puede ser es que la gente de mi generación tenga que emigrar, cuando por ejemplo, la formación en la Universidad de Oviedo está muy bien considerada. También hay que potenciar la industria. Ahora lo vemos con Duro Felguera. Hay que defender el empleo, porque nos va a todas con ello.

–¿Qué opina de la polémica en torno al anillo navegable del Piles?

–Podemos no ha fijado posición al respecto, pero a nivel personal creo que hay que renaturalizar el Piles y esa debe ser la prioridad. El río desemboca en la playa de San Lorenzo, símbolo del turismo de Gijón. Habrá que buscar una alternativa para el piragüismo, pero la prioridad debe ser renaturalizar el río.

–¿Dónde cree que hay que poner los acentos en el programa electoral?

–En los espacios verdes en la ciudad. Hay que hacer una defensa clara del «solarón». Y en el tema de la contaminación, de la industria, de El Musel y del tráfico. Y la mejora de los servicios públicos, entre ellos, los sociales. El otro día, visité la despensa solidaria de la CSI y me dijeron que atienden a más de 400 familias, cuando la Alcaldesa dice que no hay nadie que pase hambre en Gijón. Hay que bajar al terreno, ver que eso no es real y esto hay que solucionarlo ya.

–¿Qué les diría a quienes vinculan a Podemos con CSI?

–Que ni los sindicatos deben ser los brazos sindicales de un partido político ni los partidos el brazo político de ningún sindicato. Creo que debe haber autonomía e independencia, con buena relación, porque los partidos de izquierda y los sindicatos solemos trabajar en las mismas lineas, aunque no siempre estemos de acuerdo. Yo voy a escuchar a todos los sindicatos de clase.

–¿Cree que le puede lastrar ser una figura política poco conocida en la ciudad?

–Lo que necesito no es hacerme famosa, es convencer a la gente de que si apoyan a Podemos, todas las demandas que llevan reivindicando tiempo es lo que vamos a apoyar en el consistorio. Para mí son clave las asociaciones de vecinos de todos los barrios, que son las primeras a las que hay que escuchar. También las plataformas de colectivos, como las trabajadoras de ayuda a domicilio o Un pulmón para el solarón o la Plataforma contra la Contaminación de Xixón. Queremos incluir sus demandas en nuestro programa.

–Haga un pronóstico.

–Mantenemos o subimos el número de concejales.

–¿Cómo plantea su coordinación como candidata con el grupo municipal?

–El grupo municipal ahora se limita a contar a posteriori al partido lo que han hecho en el Ayuntamiento el último mes y eso tiene que cambiar. El modelo de Podemos es tener en cuenta a la gente antes de llevar sus iniciativas al pleno, pero el grupo municipal no está teniendo en cuenta a los grupos de trabajo del partido.