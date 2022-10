Los colegios, sobre el aviso municipal del barrendero pederasta: «Genera alarma»

«Nunca hemos visto un aviso similar». Ese era ayer el comentario más escuchado entre los directores de colegios públicos y concertados para referirse a la alerta lanzada por correo electrónico este martes por el servicio municipal de Educación y Programas Comunitarios, que avisaba del «riesgo» que implica para los niños un barrendero de Emulsa al que se investiga por un supuesto caso de pederastia, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA. El correo, remitido a todos los centros de la ciudad, llevaba adjunto un auto judicial con medidas cautelares sobre el trabajador, entre ellas, una orden de alejamiento de 200 metros a espacios educativos. Y también datos personales, como su nombre y su dirección. Los directores destacan que siguen todos los días estrictas medidas para evitar cualquier tipo de abuso sobre los escolares y aseguran que el mensaje ha generado «una alarma innecesaria». La principal queja es que el auto, a pesar de los datos personales que aporta, no permite reconocer «de quién se trata» con lo cual, afirman, «su utilidad es limitada».

«No recuerdo nada similar», explicó ayer Simón Cortina, director del Corazón de María. «Llama la atención, por un tema de protección de datos, que el aviso venga acompañado de una copia del auto judicial», señaló el claretiano. «Todos los días estamos pendientes en las entradas y en las salidas para que no suceda nada raro y sabemos que las fuerzas de seguridad están presentes de manera constante», añadió. En esta línea, se expresó también Miguel Marcos, director del colegio Montedeva. «Es un tema que se tiene que abordar, pero a nivel general, no por un caso concreto», analizó el docente, que explicó que tratarán el tema con sus alumnos de Secundaria y Bachiller. También subrayó que, en su centro, los estudiantes no salen a la calle ni durante los recreos. «Alguien debería de dar explicaciones. ¿Se sabe si es el único posible pedófilo que hay en la ciudad?», se cuestionó.

«Quedé muy a disgusto cuando lo leí», comenta una directora de un colegio público, que prefiere no ser identificada. «Con lo que nos han mandado nosotros no podemos saber quién es. ¿Qué hacemos, pedimos el DNI a todos los trabajadores de una empresa pública que veamos cerca del colegio?», se preguntó. «Se ha generado alarma de forma poco productiva», apuntó, por su parte, otro director de un centro público que también quiere el anonimato. «Como directores no podemos hacer nada más de lo que ya hacemos. Lo que tiene sentido es que ellos tomen medidas cuando haya una sentencia», se explayó este profesional. «Avisaremos a las familias, pero poco más podemos hacer nosotros más allá de velar porque los niños mientras están con nosotros en el centro no puedan relacionarse con nadie del exterior», analizó Sofía González, la directora del colegio Severo Ochoa.

Las familias también se mostraron bastante sorprendidas por lo sucedido. Lo cuenta, por ejemplo, Ana Sanjurjo, tesorera de la asociación de madres y padres del colegio Cervantes y habitualmente portavoz de este colectivo. «Nos deja muy intranquilos, claro. No hay forma de identificarlo. Es como tirar la piedra sobre todos los barrenderos para que ahora sean sospechosos», indicó. «Ya hay familias que han mostrado su preocupación. Espero que, por lo menos, haya cierta vigilancia sobre él porque ahora que encima está apartado del trabajo será mucho más complicado saber quien es», matizó. Más tranquila se mostró, por su parte, Carla Gallego, presidenta de la AMPA del colegio Rey Pelayo. «Como madre que soy, estoy tranquila. Me parece bien que haya una medida cautelar, pero eso no quiere decir nada. Sabemos que no es un trabajador que se empleé en centros escolares así que aunque veo necesaria la alarma, insisto, estamos tranquilos», finalizó Carla Gallego.