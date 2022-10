El empresario al que su lavacoches le robó 200.000 euros: "Era como un hijo"

El empresario cuya casa fue asaltada varias veces por su lavacoches para llevarse relojes de alta gama, un móvil y, por último, una caja fuerte de 30 kilos con al menos 200.000 euros está dispuesto "a perdonar" si aparece un manuscrito con unas memorias personales que redactó a lo largo de los años y que estaba dentro de la cámara. Así lo aseguró ayer en la Audiencia Provincial, en el juicio en el que hay acusados un hombre y una mujer. El lavacoches, R. G. B. al que unía a la víctima, como reconocieron ambos, una "relación de padre e hijo" y A. L. V. R., una mujer que conocía al imputado por "relaciones íntimas esporádicas". A ella la sitúan en el robo de la caja fuerte a pesar de que, como expresó su abogado, Fernando Ángel de la Fuente, que pidió su libre absolución, "los peritos reconocen que las imágenes que se tomaron de ella no permiten reconocerla".

El empresario, de muy alto nivel económico, reconoció que le daba lo mismo el dinero y que solo le preocupaba ese manuscrito, que describió como "información sensible". Dijo sentirse dolido y hasta sorprendido porque su amigo le traicionase. "Le dejé dinero varias veces, unos 15.000 euros, siempre que me lo pidió. Lo habría hecho de nuevo si me lo hubiera pedido", afirmó. La víctima dijo no conocer "de nada" a la otra acusada. Los hechos se remontan a 2019, cuando el hombre de negocios conoció a R. G. B., que trabajaba en el taller de coches al que esta iba siempre. Los dos se hicieron muy amigos. "Se ganó mi confianza", afirmó la víctima. Fruto de ello, le dejó un mando del garaje de una de sus viviendas, en la calle Marqués de San Esteban, para poder acceder a los coches y llevarlos a lavar. El acusado se hizo con las llaves de la casa. Se cree que podría haberlas encontrado en un auto propiedad de la hija del empresario, conocida por participar en un reality y que ayer no declaró.

Pudiendo entrar a la casa, siempre que estaba vacía, se llevó primero varios objetos. Sobre todo, relojes que vendió en un Cash Converters. La Fiscalía sitúa el robo de la caja fuerte el 9 de noviembre. Las versiones entre los acusados difieren. El hombre dice que actuó porque la mujer le indujo. "Me dijo que era la oportunidad de mi vida. No quería. Me arrepiento mucho", indicó. La mujer es una murciana que llevaba pocos años en Gijón en 2019. Dijo que no participó en el golpe. Solo que había quedado con el lavacoches el 14 de noviembre en un hotel para pasar la noche. No fue su único encuentro íntimo. "Cuando le conocí me mintió. Me dijo que era Policía. Fui al hotel porque me llamó muy nervioso. Decían que le iban a matar", expuso.

El empresario denunció los hechos al darse cuenta de que le faltaba la caja. Dijo que habría unos 100.000 dentro, pero luego elevó la cifra a cerca de 200.000. Fue cuando en el proceso de la investigación vio una foto sacada por su amigo en la que se le ve con los fajos robados. Esta foto la remitió el acusado a la que era su novia de entonces, M. L. C.. Esta chica declaró ayer como testigo, pero llegó a estar imputada y detenida porque la hija del empresario dijo haberla reconocido por la ropa que llevaba en una grabación del robo. "Me dijo que le había tocado la lotería y le creí. No se arrepiente de nada. Estuve en el calabozo y ni así dijo que había sido él", expresó la susodicha.

El acusado realizó varios movimientos sospechosos. Sobre todo, comprarse un Audi de alta gama por 30.000 euros. El vendedor del coche, que recibió en metálico el dinero, dijo que este vehículo valía nuevo "unos 100.000 euros". Cuando se conoció todo, R. G. B. vendió este coche por apenas 20.000. Ha aportado 50.000 euros para reparar el daño. También dijo que planearon el robo en un bar de La Calzada y que entraron con "guantes de fregar". También que a él se le reconoce en las cámaras pero que ella no porque se tapó "la cara con crema". La mujer lo negó. "¿Qué soy, MacGyver?", llegó a decir.

Se trató de probar la implicación de ella por pagos de deudas que hizo a la Seguridad Social tras el robo. Manifestó que el dinero lo consiguió por la liquidación de dos restaurantes que tenía en Cartagena y trabajando en un quiosco. La Fiscalía pide para ellos cinco y tres años de cárcel. La acusación, diez y medio y nueve y medio por robos continuados con fuerza. El próximo jueves, las conclusiones.