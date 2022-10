El PP de Gijón ofreció ayer «mano tendida» a la propuesta del edil de IU, Aurelio Martín, para crear un frente de los partidos con representación municipal para exigir que en los Presupuestos Generales del Estados se incremente la partida prevista para el vial de Jove (dos millones de euros de los 270 que requiere la obra). El PP advirtió que esa iniciativa de IU sólo será útil y no «postureo» si se plasma en enmiendas en el Congreso de los Diputados y también abogó porque las mismas no se ciñan sólo al vial de Jove, sino que incluyan también otros proyectos relevantes para Gijón, como el plan de vías y el metrotrén.

El presidente del PP de Gijón, Pablo González recalcó que ese frente común sólo será útil si se traduce en enmiendas «con respaldo de los partidos de izquierdas, si no hay apoyo a esas enmiendas, las presente quien las presente y que deberían de ser pactadas en el seno de ese frente, no hay posibilidad de que esto sea algo útil». Esto es, el «objetivo práctico es aprobar e impulsar enmiendas concretas en los presupuestos generales del Estado, esa es la clave». Para ello será relevante, opinó, «la influencia política, cada cual en sus partidos, y eso es algo que nosotros tenemos fácil, pero ellos no, porque van a tener que desdecirse de lo que han planteado durante muchos años», agregó Pablo González.

El líder del PP gijonés destacó que la «mano tendida» que ofrece a la propuesta del concejal de IU es la del principal partido de la oposición en el Congreso. La portavoz municipal del PP, Ángela Pumariega, abogó porque el frente común se extienda a las inversiones pendientes en Gijón.

Además de reclamar más fondos para el vial de Jove, el PP también exige agilizar el plan de vías y poner en servicio la autopista del mar. González también indicó que los presupuestos incluyen la revisión de los coeficientes de la plusvalía municipal, «que se incrementa hasta en un 50%» para pisos que se hayan comprado en 2015 y se vendan en 2023.