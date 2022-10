El barrendero acusado de pedofilia sopesa tomar medidas legales por la difusión del auto

La difusión por parte del servicio municipal de Educación y Programas Comunitarios de un auto judicial con unas medidas cautelares sobre un barrendero acusado de tener pornografía infantil y mantener sexo con menores a cambio de dinero podría acabar en los tribunales. La defensa del trabajador de Emulsa estudia tomar acciones legales por la difusión de ese auto que llegó, por recomendación de la Policía Local, a todos los colegios de la ciudad, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, para informar de una orden de alejamiento de 200 metros de todo centro escolar sobre esta persona por un posible delito de corrupción de menores. Esto se hizo adjuntando el auto judicial donde se podía ver la dirección del investigado, su nombre, un correo electrónico, el nombre de su madre y su DNI.

Esta situación ha llevado a la defensa del barrendero de Emulsa, que será despedido a raíz del caso según la empresa municipal, a estudiar qué medidas legales adoptar por la publicidad que ha adquirido ese escrito emitido por el Juzgado de Instrucción número 3 de Gijón el pasado martes. Por ahora, no se ha decidido qué vía legal tomar, pero se analizan diferentes escenarios. Cabe destacar que la llegada de ese auto a los colegios generó una gran sorpresa entre prácticamente todos los directores de la ciudad, que afirmaron que "nunca habían visto nada similar". Muchos también se preguntaron qué hacer con él, puesto que aunque el escrito contiene todos esos datos personales del investigado, en realidad no permite ponerle cara. También recordaron que ya se toman varias medidas para evitar daños a menores durante la jornada escolar.

Contra la orden de alejamiento impuesta por un juez a petición del ministerio fiscal cabía la interposición de un recurso de reforma. La defensa del investigado afirmó ayer a este periódico que no tomará esta vía por lo que la citada orden se puede considerar ya activa. También se pidió cierta prudencia para el caso y se recordó que, de momento, este trabajador no está condenado sino que está siendo investigado por varios delitos. "La investigación se encuentra en una fase muy embrionaria y las medidas que se han adoptado son cautelares. Puede ser que el día de mañana esto se quede en nada o haya una sentencia. Hasta entonces, lo que no se puede hacer escarnio público de una persona", aclaró su letrado. Además de esta orden de alejamiento, el barrendero tiene vigente otra de una menor de 16 años.