Cholo Juvacho, arte eterno

"Tengo 48 años, pero al revés. La edad, los años, al final, no perdonan a nadie, así que puedo decir sin género de dudas que este premio me hace mucha ilusión y me supone todo un orgullo". En estos términos se expresó ayer el humorista y cantante Cholo Juvacho, protagonista indiscutible en la noche de Pumarín al recibir el premio "Gigia" 2022 que otorga la Agrupación Artística Gijonesa. La entidad confirmó ayer que vive algo así como una segunda juventud tras su gran gala, a la que asistieron cerca de 200 personas para homenajear a Juvacho, una de las figuras de la canción (y el humor) regionales más reconocidas de Asturias. No estuvo solo. Le acompañaron grandes amigos, otros artistas locales y regionales de sobra conocidos, como Vicente Díaz, Víctor el de Cimadevilla, Mercedes Ben Salah o Pipo Prendes.

La cita tuvo un gran seguimiento por los miembros de la Agrupación Artística Gijonesa. Lo cuenta Aquilino Robledo, que es el socio número 1. "Siempre buscamos gente así. Que haya destacado y aportado cosas a la cultura de Asturias y este es el caso", razonó minutos antes de que diera comienzo la gala organizada por José Ramón Clemente, pendiente ayer de todo. "Esto es de las cosas más importantes que hace la Agrupación", confirmó Clemente. La noche tuvo momentos muy emotivos, más allá de las loas al homenajeado. Todos los asistentes disfrutaron con las actuaciones musicales. "Ahora, la verdad que en la Agrupación vamos muy bien. Tenemos concierto todos los viernes y siempre está lleno", reflexionó Robledo.

Cholo Juvacho pasó ayer por méritos propios a engrosar la lista de los que se han llevado el premio "Gigia". El de La Felguera, afincado en Gijón desde hace muchos años, confesó sentirse un poco confundido por el galardón. "Es que verán siempre estoy un poco indeciso cuando me vienen a dar premios porque nunca me gustaron mucho los homenajes", explicó. "Esto ha supuesto todo un aluvión de gente que me ha venido a dar la enhorabuena. La verdad, ahora mismo me viene de maravilla porque ya tengo una edad y como dije los años no perdonan a nadie", prosiguió. "Estoy contento y orgulloso, claro. Siento que la gente me tiene cariño y siempre procuré, ante todo, dar lo mejor de mí", se sinceró.

Juvacho, cuyo nombre de pila es Avelino Gutiérrez Fernández, se mostró muy contento de poder cantar de nuevo con todos los que participaron ayer en el acto. "Ya se sabe que Pipo Prendes y yo nos llamamos ‘hermaninos del alma’. Me hace mucha ilusión tenerlos porque hemos coincidido en muchas ocasiones", aseveró. Y valoró también su faceta como humorista, muy reconocida también. "La verdad es que la gente se lo pasó bien conmigo. Siempre me pasó una cosa buenísima y es que lo de ser humorista me ocurrió casi sin querer. Mucha gente que luego me escuchaba se sorprendía y decía ‘mira, pero si encima canta bien’", finalizó Juvacho, uno de los más grandes de la canción gijonesa y uno de los maestros de la risa en el Principado que ayer, como ya es la Agrupación Gijonesa, se volvió eterno en Pumarín.