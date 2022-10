Las víctimas del capataz de Emulsa le acusan de "gestos obscenos" y "rozamientos"

"Contacto físico innecesario". "Rozamientos". "Gestos obscenos". "Invitaciones impúdicas". "Abuso verbal deliberado de contenido libidinoso". Son algunas de las acusaciones vertidas por empleadas de Emulsa contra el capataz investigado por acoso sexual. Un acoso que la comisión de investigación de la empresa da por probado tras haber hablado con varias víctimas y cuya investigación ya ha sido trasladada a la Fiscalía, a petición del gobierno local, ante posibles actos delictivos. El informe de esta comisión, además, incluye el testimonio de un testigo que asegura que el capataz llegó a tener un trato inapropiado con una empleada, a quien llevaba a trabajar en su furgoneta y le sacaba fotos con su móvil de empresa que luego le enviaba a su teléfono, llegando a decirle en una ocasión: "Dónde va la cosa más sexy de Los Pericones". El capataz fue despedido formalmente ayer tras tramitarse su expediente sancionador, que califica lo ocurrido como una falta muy grave. La alcaldesa, Ana González, por su parte, trasladó ayer sus "disculpas" en nombre del Ayuntamiento a la víctimas: "Ha habido fallos en la empresa, tendrán que hacerse cambios. Esto no es tolerable".

La comisión de investigación en torno a este capataz se activó después de que una denuncia por acoso laboral presentada a inicios de año contra el mismo empleado hiciese saltar las alarmas de posibles comportamientos de índole sexual. Fue el propio denunciante quien aseguró ver llorar a una compañera que se sentía "acosada" por el demandado por un trato inapropiado que fue "desgraciadamente", dice la comisión, "motivo de comentarios por parte de los compañeros" de la presunta víctima.

Al activarse esta segunda mesa de trabajo, la parte sindical de la comisión informó a la mesa de que un grupo de compañeras querían dar su testimonio. Explica el informe de la comisión que el resultado de esas entrevistas, "cuya veracidad resulta incuestionable" porque varias empleadas replican las mismas escenas "con total exactitud", arroja como conclusión que "las declarantes fueron objetivo en primera persona" de conductas como "observaciones sugerentes y desagradables" y de "comentarios sobre la apariencia y el aspecto", así como de "abusos verbales deliberados de contenido libidinoso" e "invitaciones impúdicas o comprometedoras".

Estas afectadas acusaron también al capataz de realizar "gestos obscenos", de provocar "contacto físico innecesario" y de realizar "rozamientos" no consentidos. Unas conductas que el capataz realizaba, según el informe, desde hacía años y preferentemente contra empleadas con contrato eventual. Ellas jamás dijeron nada porque era competencia del capataz realizar una evaluación con la que luego Emulsa seleccionaba a las empleadas que podrían acceder a un contrato más estable. El trabajador llevaba en plantilla alrededor de 30 años y en su cargo de capataz, desde hacía unos 20. Surgen más dudas respecto al futuro del encargado, su jefe, que según el informe era "conocedor" de estas conductas y que por ahora ha sido expedientado con una falta grave, lo que implicaría como máximo una sanción de 10 días sin empleo y sueldo. Este encargado, de hecho, y siempre según se recoge en el informe de la comisión, llegó a realizar una investigación por su cuenta, de espaldas a sus superiores, que se saldó con que "al menos una" de las empleadas cuestionadas dijo haber sufrido acoso sexual, una queja que "no obtuvo respuesta".

El informe incluye la valoración respecto a otros tres responsables de Emulsa: el jefe del servicio de Parques y Jardines –superior del encargado y del capataz–, la jefa de Recursos Humanos y el gerente de Emulsa, Alfonso Baragaño. El informe recoge que el jefe de servicio manifestó desconocer lo sucedido, si bien añade que este funcionario mantuvo una reunión en una cafetería con el encargado y el capataz en la que los dos primeros "advirtieron" al ahora investigado sobre "lo inapropiado de su estilo de dirección" y le indicaron el "cese en sus comentarios y actitudes sexistas". "La actuación del jefe de servicio parece cuanto menos cuestionable", señala la comisión. Sobre la jefa de Recursos Humanos y el gerente, la comisión entiende que no eran conocedores de lo sucedido.

Ahora, desde el Ayuntamiento tramita la licitación de una auditoría externa para realizar una "radiografía" de la empresa municipal. Mientras, el edil Olmo Ron, presidente de Emulsa, insistirá en las próximas reuniones del consejo de administración en su propuesta de apartar a Alfonso Baragaño, un cese que no salió adelante en su primer intento hace dos días. La medida contó con solo seis votos a favor –los cinco consejeros socialistas y el delegado de UGT– y con siete en contra de Ciudadanos –que tiene dos consejeros–, Vox, Partido Popular, Foro, la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) y Comisiones Obreras. Una oposición que se sumó a la abstención de Podemos y a la ausencia del consejero de Izquierda Unida, a quien Ron pide explicaciones. También la propia Regidora, que lamenta que el consejero no hubiese delegado su voto. "Ante un caso así no basta la solidaridad y las palabras de condena", reprocha la Regidora, que dice sentirse "desilusionada" con la decisión del consejo.

Los consejeros que se opusieron al cese valoran así su voto. "Era una decisión muy importante como para decidirlo sobre la marcha", señala Jaime Vega, consejero en Emulsa por parte de Ciudadanos. "La propuesta del cese se producía por pérdida de confianza y sin que esta causa tuviera nada que ver con los lamentables hechos", aclaran desde Vox. "Hay que depurar responsabilidades, pero el propio informe recoge que el gerente no tuvo nada que ver", concreta Tino Pañeda, consejero por el PP. "Ron ha intentado cargar la culpa al gerente intentando destituirle cuando precisamente él fue quien puso el caso en conocimiento de la Fiscalía y de la Inspección del Trabajo", explica Jesús Martínez Salvador, portavoz de Foro. "Lo que hace falta es un análisis a fondo de lo sucedido", señala la FAV. "Hay que dejar trabajar a Fiscalía. Si hay que cesarle, se le cesará en su momento, pero entonces también debe cesarse al presidente. Lo que hay que cambiar es todo el sistema de Emulsa", completa Víctor Roza, de Comisiones Obreras.