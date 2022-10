Las castañeras aguantan el tirón

Las castañeras gijonesas regresan estos días sus puestos con la mirada puesta en las facturas. Tras dos años "muy flojos" por la pandemia, el actual repunte general de precios complica las cuentas a las vendedoras, que, según cuentan, ya trabajaban hasta ahora con márgenes de beneficio muy ajustados. Con esta incertidumbre abrió ayer el primer puesto, el que regenta Déborah Álvarez en el cruce de las calles Covadonga y San Bernardo, junto al paseo Begoña; y hoy hará lo mismo el de Conchita Antuña, en la calle Uría. Ultima también los preparativos Berta González, que espera abrir en cuestión de días su caseta en la plaza del Seis de Agosto. El compromiso general, pese al repunte de costes, será dejar tarifas de entre tres y cinco euros por cucurucho. "Como estos últimos dos años, preferimos hacer otro esfuerzo nosotras para que el cliente no pague más", razona Álvarez.

Explican las castañeras que en estos dos últimos años la demanda fue menor de lo habitual por el miedo de muchos clientes a los contagios al covid-19 y por la menor afluencia de paseantes y turistas por las calles. Eso ya no parece ser un problema. Y, pese a que las temperaturas siguen aún bastante más altas de lo habitual a estas alturas del año, los clientes más fieles ya tenían marcados estos días en el calendario para su primera compra. Álvarez, de hecho, estrenó ayer el puesto por la tarde y las sensaciones fueron positivas, porque antes de que acabar la hornada "inaugural" de castañas, varios clientes se habían acercado a pedir su cucurucho con las monedas en la mano. "Al final, es una tradición. En mi familia siempre hemos sido de comprar castañas de vez en cuando en otoño", comentaba Marisol Cabo, una de las compradoras más fieles de la castañera y una de las clientas que se pasó por el puesto al poco de empezar esta nueva temporada.

Superada entonces la crisis de demanda, el problema ahora son los números. Las castañas están "carísimas" porque la cosecha ha sido muy escasa. Berta González, de hecho, todavía no ha podido abrir su caseta por no tener suficiente producto. "Fueron tiempos de sequía y simplemente no hay dónde comprarlas", lamenta la vendedora, que sí confía en poder abrir a lo largo de la próxima semana. Su caseta ya está instalada donde siempre, en mitad del Seis de Agosto, junto al puesto de lotería.

La veterana Conchita Antuña, otra histórica castañera de la ciudad, también ultima los preparativos. Ella, como Álvarez, sí ha conseguido una primera remesa de castañas y abrirá hoy al público, a las cinco de la tarde. Ayer, la caseta terminaba de adecuarse a la altura del número 45 de la calle Uría. Como el resto de vendedoras, Antuña estará disponible en horario de tarde, hasta las diez. La clásica caseta de Azucena Vega en la calle Palacio Valdés será una de las últimas en abrir de toda la ciudad. No lo hará hasta finales de mes, cuando está previsto que las temperaturas hayan caído notablemente. Su nieta, Zaira Hinojosa, la ayudará, "como siempre", en sus ratos libres, sobre todo para picar los frutos y cambiar las bombonas.