La grieta se agranda en Podemos

Los reproches abiertos de Olaya Suárez, futura candidata de Podemos a la Alcaldía, al grupo del partido en el Ayuntamiento y de la portavoz municipal, Laura Tuero, a la dirección de la formación a nivel local han visibilizado esta semana la profunda fractura en la formación morada en Gijón, reflejo de la que existente a nivel autonómico. Unas tensiones que no parece que vayan a mitigarse en el segundo partido de la izquierda en la ciudad, cuyo resultado en las elecciones de mayo de 2023 puede determinar el color político del próximo gobierno municipal. La "número uno" en la lista a esos comicios espera mantener los tres concejales o subir, mientras la portavoz municipal considera que solo otro tipo de candidatura será "capaz de obtener buenos resultados". Las cuentas que se hacen en el PSOE para mantener el poder en la plaza Mayor pasan por que los partidos a su izquierda al menos sumen dos ediles, con independencia de las siglas.

Esas marcas electorales a la izquierda del PSOE son ahora Podemos e IU. Aunque en algunos ámbitos de la formación morada, temen que se pueda añadir una tercera, en forma de candidatura de unidad popular mediante lo que en la práctica sería una escisión suya. Las palabras que la portavoz municipal de Podemos, Laura Tuero, expresó ayer en LA NUEVA ESPAÑA en favor de "impulsar candidaturas ciudadanas abiertas" en lugar de las "cerradas con perfiles de partido", han aumentado esos temores, entre otros, en militantes del sector oficial. Temores que surgieron con la constitución por parte del exsecretario general de Podemos Asturias Daniel Ripa de la asociación cultural "Entamar". Ripa, que no puede concurrir a las primarias al haber sido expedientado, ha negado que esa asociación vaya a evolucionar a algo distinto.

Laura Tuero, que estuvo sopesando presentarse a las primarias a la Alcaldía de Gijón hasta el final, no dio el paso para formar parte de la candidatura del sector crítico al proceso regional, como "número tres". Si gana esa lista, señala, habrá "un proceso municipalista". Ahí lo deja.

Militantes destacados de su mismo sector achacan el desestiminento de la portavoz municipal a batirse en las primarias a la Alcaldía con la candidata del sector oficial, Olaya Suárez, a una cuestión de "estrategia" que ha llevado a los afines a Ripa a no presentar ninguna candidatura en ningún concejo de Asturias. Las mismas fuentes no descartan que Tuero intente encabezar una candidatura de unidad popular a la Alcaldía de Gijón en alianza con otras formaciones; algo que, sostienen, no se haría rompiendo con Podemos.

Esa toma del control de las candidaturas municipales en el caso de que los críticos sean quienes ganen las primarias autonómicas no se ve viable desde múltiples ámbitos del partido, dado que el control orgánico de Podemos en Asturias y en Gijón seguirá en manos del sector oficial y es la organización política la que decide en cuanto a alianzas electorales o la participación en candidaturas de unidad popular. Si el sector de Ripa las impulsa con el rechazo de los órganos internos, eso supondría salirse del partido.

Otras fuentes vinculan las maniobras del sector "ripista" más a un intento de coger fuerza para posicionarse de cara al proyecto Sumar, que impulsa la vicepresidenta Yolanda Díaz, que al preámbulo de un portazo a Podemos. Un acercamiento con un resultado incierto toda vez que Ripa, Tuero y sus afines tienen lazos muy estrechos con el sindicato CSI y en la articulación del proyecto de Yolanda Díaz en Asturias están jugando un papel central dirigentes de Comisiones Obreras, cuyas relaciones no son precisamente buenas con la Corriente.

En Podemos Gijón, las espadas siguen en lo alto tras los primeros mandobles entre la candidata y la portavoz municipal. Suárez ya ha planteado la disposición a integrarse, si los números cuadran, en un futuro gobierno de coalición con el PSOE en el Ayuntamiento. Un planteamiento que completa el giro copernicano de la formación morada en Gijón desde que, en 2015 (primero en una asamblea de Xixón sí Puede –marca con la que se presentó Podemos– y después una votación de 3.566 inscritos del partido), rechazara aupar a la Alcaldía al candidato del PSOE José María Pérez, en favor de la forista Carmen Moriyón. La entrada de Unidas Podemos en el gobierno central y el cambio en la dirección política a nivel local es lo que explica la evolución de una formación que hoy ronda los 2.000 inscritos en la ciudad (375 de ellos, como militantes).

Unos cambios que, junto a los que también se produjeron en la dirección de IU, han llevado a pensar a algunos cuadros de la formación morada que es factible la confluencia de ambas formaciones en una candidatura municipal. "Con independencia de lo que ocurra en Asturias", declaró hace días a este periódico Olaya Suárez. El motivo es que, a nivel autonómico, IU ya ha rechazado el acuerdo. En Gijón, parece que ocurrirá otro tanto. "IU no se ha movido en ese territorio desde hace años", resaltan fuentes de esta formación. Las críticas de la candidata de Podemos al Plan de Movilidad, línea roja para IU, ha hecho que incluso el sector minoritario de la formación proclive a la confluencia vea difícil ahora defenderla.

Las tensiones internas en Podemos han dado lugar también a algunos realineamientos, como el de Alejandra Lobo, que dimitió junto a Nuria Rodríguez a finales de septiembre del Consejo de Coordinación (ejecutiva) y que ahora forma parte de la candidatura del sector crítico a las primarias de Podemos en Asturias. La grieta morada está lejos de cerrarse.