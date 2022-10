"Renunciaremos al sello de igualdad de Emulsa por el caso del capataz; no lo merecemos"

El caso del capataz acusado de acoso sexual a empleadas durante años en Emulsa, desvelado esta semana por LA NUEVA ESPAÑA, ha destapado un polvorín en el seno de la empresa municipal. Su presidente, el edil Olmo Ron, insiste en pedir la marcha del gerente, Alfonso Baragaño, a quien acusa de ocultar información, y tiene previsto que la sociedad renuncie al sello de igualdad otorgado por el Principado. Además, pide explicaciones al consejero de Izquierda Unida, Pablo Sirgo, por ausentarse de la reunión del jueves en la que propuso, sin éxito, la destitución de Baragaño.

–¿Cuándo se presentó la denuncia contra el capataz por acoso laboral por parte de un operario, que destapó después los presuntos casos de acoso sexual?

–UGT dice que se presentó en enero. Y dice que hubo muchos problemas para hacer llegar esa denuncia a Recursos Humanos y que, pasado el tiempo, como parecía que no se podía meter esa denuncia a través de la propia empresa, se buscó asesoramiento por parte de los técnicos del Mancomunado de Riesgos Laborales del Ayuntamiento. La comisión de investigación empezó a trabajar en mayo.

–¿Cómo surgen las sospechas de acoso sexual?

–Se refleja claramente que la dirección del capataz no es adecuada. Que hay gritos, malas formas, insultos. Y en una de esas entrevistas, se hace mención a un día concreto en el que una trabajadora dice sentirse acosada por él. A raíz de ese testimonio, se abre en paralelo una investigación sobre acoso sexual. Y aquí entra en juego la valentía de las compañeras que decidieron hablar de lo que vivieron o presenciaron. Yo leí el informe y es muy desagradable, un horror. Ahora brindaremos a las trabajadoras apoyo legal y psicológico. Y digo legal porque lo ocurrido puede ser delictivo. Todo está ya en manos de la Fiscalía. No es solo el capataz: el informe dice que el encargado lo sabía y que esto llevaba pasando bastantes años. Me pregunto entonces si había más gente que sabía de esto y nunca dijo nada.

–El capataz era un veterano de la empresa. –

Llevaba más de 30 años en Emulsa y unos 20 como capataz. Tuvo total impunidad y se aprovechaba de trabajadoras con contrato eventual. ¿Por qué? Porque los capataces hacen una evaluación de estas eventuales para la selección de contratación fija. Un capataz no debe tener ese nivel de responsabilidad porque luego se dan juegos de poder.

–¿Hay que cambiar la labor de los mandos intermedios?

–Sí. Lo vienen reclamando los sindicatos recurrentemente, pero ni la gerencia ni Recursos Humanos atendieron a ello. Ese sistema de evaluación no es parcial y no se ha querido cambiar.

–El informe de la comisión exime a la jefa de Recursos Humanos y al gerente de lo ocurrido.

–Si a una jefa de Recursos Humanos no se le hace llegar cierta información es porque no se confía en ella o ella no tiene suficiente autoridad. Eso debería hacerle recapacitar. Y respecto al gerente, lo mismo. El informe, en cualquier caso, dice que aunque desconociesen el caso eso no les exime de su responsabilidad y les insta a tomar medidas.

–Hay partidos que dicen que, si debe dimitir el gerente, también usted como presidente.

–No entiendo la incoherencia de Foro, Vox, el PP, Ciudadanos ni, sobre todo, Comisiones Obreras, que votaron en contra, así como la Federación Vecinal. Por no hablar de la ausencia del consejero de Izquierda Unida, que no tiene un pase. Eso me ha dolido mucho, no me lo esperaba. Con su voto han respaldado las decisiones del gerente y, entre ellas, la decisión de que el encargado solo tenga una falta grave, que tiene como sanción entre tres y diez días de empleo y sueldo. No está ni apartado. Yo, como presidente, solo puedo proponer cambiar al gerente. Por eso hablo de incoherencia. ¿Respaldan las decisiones del gerente y quieren que dimita el presidente? Al presidente se le ocultó información. El gerente tenía información de todo esto el 26 de septiembre y yo me entero el 4 de octubre por un representante sindical. ¿Cómo no voy a hablar de falta de confianza?

–Dijo que insistirá en ese cese.

–Sinceramente, si una persona con competencias me dijese que no confía en mí, yo me habría marchado. Ahora cada uno que haga lo que quiera. Pero esta situación es la gota que colma el vaso y sí, voy a insistir.

–¿Hubo problemas previos?

–En Emulsa parece que no se atiende a razones en algunas cuestiones que la parte sindical lleva reclamando tiempo. Y no digo que los sindicatos tengan siempre razón, pero hay que atenderles.

–¿Ha hablado con IU?

–Con Aurelio Martín. Me dice que el consejero no se pudo conectar en remoto a la reunión. Quiero aclarar que mi problema no es con el partido, es con el consejero. Se le avisó siete días antes de la reunión y no tiene excusa para no haber informado previamente de que no iba acudir. Tendrá que darnos explicaciones.

–¿En qué consistirá la auditoría que va a encargar en Emulsa?

–Queremos una radiografía de toda la estructura de la empresa, saber cómo funciona realmente. Porque esa información no nos llega de forma clara y a estas alturas ni siquiera sé si esa información es verídica.

–También se analizará el propio protocolo de igualdad.

–Se lo hemos pedido a la concejalía de Hacienda. Queremos saber si el protocolo es correcto y si se activó adecuadamente.

–Justo ahora toca renovar el plan de igualdad.

–Sí. Y Emulsa tiene un sello de igualdad al que vamos a renunciar. Creo que es lo más honesto, no la merecemos. Dentro de un tiempo, los que estén al mando de esta empresa podrán volver a optar a él cuando la situación lo merezca.

–El otro escándalo en Emulsa estos días es el del barrendero acusado de pederastia. ¿Cómo se gestó ese caso, difundido a todos los colegios de la ciudad por el Ayuntamiento?

–Pasó un poco lo mismo. Ante actos tan graves como este, lo mínimo sería avisar a la presidencia. No se hizo. La Policía se personó en Emulsa el martes día 11. Lo que me explicaron es que el trabajador primero desaparece y no va a trabajar ni el viernes ni el sábado anteriores y que luego hace acto de presencia el lunes y el martes para explicar su situación. La Policía informa a la empresa ese martes. No sé qué se hizo después, pero sé que los servicios jurídicos están gestionando su despido y creo que no hay dudas. Pero a mí la gerencia me avisó de esto el miércoles día 12. A las 14.00 horas.

–El proyecto del Muro vuelve a estar sobre la mesa con la modificación del plan especial.

–Es el primer trámite que necesitamos para poder hacer cualquier otro proyecto. Es interesante que el plan especial sea más abierto. El de ahora, vigente desde 2004, tenía un concepto del Muro y de la sociedad de entonces, que es distinta a la de ahora.

–Ese plan ya incluía medidas de pacificación.

–Sí, ya, pero no se hicieron... Y ahí se hablaba de peatonalizar con un macrotúnel soterrado que, bueno, hoy en día tenemos que ser realistas: no se puede hacer.

–Eso o un carril en cada sentido.

–Sí. Pero nuestro modelo ahora es muy versátil, también dejaría margen para el doble sentido o, lo que nosotros preferimos, un carril de servicio para vehículos municipales y ambulancias. Pacificar el Muro beneficiaría al comercio y a la hostelería, y por eso queremos crear modelos de terrazas semicerradas.

–El anteproyecto del Muro se conoce desde hace meses. ¿Por qué se licita ahora la modificación del Plan Especial? ¿No tendría que haberse hecho en orden inverso?

–Perdimos mucho tiempo con la pandemia, que nos frenó otros proyectos, y también por la comisión de trabajo que se creó y que nos hizo perder un año. Esa comisión ni siquiera instó a cambiar el plan especial. Con esta modificación, el próximo gobierno ya tendrá mucho trabajo hecho.

"El futuro plan especial del Muro debe ser más abierto"