"La novela histórica es como la mejor serie de Netflix, tiene de todo"

Teresa González, licenciada en Económicas pero trabajadora como administrativo en una empresa de telecomunicaciones, acaba de publicar su primer libro, "Si el tiempo no existiera", una novela que firma bajo el pseudónimo Rebeka Lo. Su protagonista, Blanca Campoamor, viaja por el tiempo hasta el siglo XIV. El próximo jueves a las 20.00 horas presentará la obra en la librería La Buena Letra.

–¿Por qué Rebeka Lo?

–Soy bastante cinéfila, me gusta mucho Hitchcock, y una de mis películas preferidas es "Rebecca". Por eso decidí ponérmelo de nombre, con la licencia de la "K" por la actriz Veronica Lake. Y el "Lo" es acortar mi segundo apellido, Lorenzo.

–Cuenta la historia de Blanca, una joven que sufre un desvanecimiento, y se traslada al siglo XIV. ¿Qué tiene de especial la historia?

–Lo que me llamó la atención y me animó a escribir una novela fue precisamente la historia de Asturias. Estaba leyendo y me encontré con una historia que me resultó fascinante. Se ambienta en Gijón en 1394, cuando hubo un asedio, un sitio que marcó mucho la historia de la ciudad. Alfonso Enríquez, conde Gijón y de Noreña, se encontraba pugnando por la corona de Castilla contra su sobrino, y decidió atrincherarse en Gijón. Me impactó todo lo que envolvía a ese momento, que también desencadenó en el título de Príncipe y Princesa de Asturias. Esa historia familiar de hijos bastardos y asesinatos entre hermanos, de mucha miga en plan drama medieval, ocurrió aquí y fue lo que me inspiró.

–Jugando con el título de esta novela, si el tiempo no existiera, ¿le gustaría más por el hecho de ser eternos o lamentaría que no existiese una evolución y quedásemos siempre en una misma época?

–Ser eternos no creo que sería bueno porque nos cansaríamos, aunque me gustaría tener la capacidad de los personajes de la novela de poder saltar e ir a otra época, es algo que me genera mucha curiosidad. Somos seres humanos, el siglo que sea, pero sí que conocer momentos históricos me ha generado muchísima curiosidad, así que no me gustaría que perdiésemos esos momentos.

–Desde su visión como lectora y escritora, ¿qué papel juega actualmente la novela histórica en el panorama literario?

–Lo que percibo como escritora es que la gente piensa que la novela histórica va a ser un tostón, cuando en realidad no se trata de un libro de historia. Siempre te va aportar otros matices que no te vas a encontrar en un libro de historia, matices más humanos o anécdotas, detalles e intrigas. Va a tener mucha más vida, y te va a acercar a la realidad desde otro punto de vista. Hay que quitar un poco ese miedo a la novela histórica. No solo tiene el interés de saber que esto pasó, sino que es como la mejor serie de Netflix, tiene de todo.

–¿Por qué era necesaria una segunda parte?

–Verá la luz en 2023, a principios de año, primero en el formato digital y más tarde en papel. Se llamará "Si todavía me amaras" y es la continuación de esta historia, que estará también ambientada en Gijón, pero en otro tiempo histórico. El motivo es porque me interesaba escribir sobre estos protagonistas y de más momentos de la historia de Asturias que merecía la pena contar. Este siguiente libro está ambientado en la época romana, cuando el Imperio había doblegado a los astures y los cántabros, y el escenario principal es la Villa de Veranes.

–¿Y seguirá escribiendo en el futuro?

–Sí, tengo en mente también la tercera parte, que tratará sobre la época de Jovellanos. La Guerra Civil también me parece muy interesante, trataré el tema en algún momento. Y me gustaría llegar a escribir un día novela negra. Me gusta mucho, es un género muy complicado, pero me encanta.