"Es evidente que hay que cambiar muchas cosas en Emulsa y estamos dispuestos a hacerlo. Se necesita un cambio radical de gestión". Así de contundente se mostraba ayer la Alcaldesa, la socialista Ana González, al analizar la situación que se vive en la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente, desvelada por LA NUEVA ESPAÑA, tras detectarse un caso de acoso sexual a trabajadoras, fundamentalmente eventuales, por parte de un capataz. Un caso reiterado en el tiempo pero que estalló a partir de una denuncia por acoso laboral contra ese mismo mando del servicio de jardinería por parte de un trabajador que también hacía mención a la situación de sus compañeras.

González hizo esa reflexión antes de participar en una reunión extraordinaria del Consejo de Asociaciones de Mujeres de la ciudad de la que salió un comunicado de apoyo unánime a las víctimas de acoso sexual. Igual que horas antes, en una reunión del comité de empresa, la representación sindical de Emulsa sumaba al apoyo a sus compañeros y compañeras un mensaje de ánimo para que "denuncien por las vías con las que mejor se sientan arropadas".

Ese cambio radical de gestión debe pasar, en opinión de la Alcaldesa por cambiar al gerente. Esa fue la propuesta que el presidente de la empresa, el socialista Olmo Ron, llevó la semana pasada al consejo de administración de la empresa pero que no salió adelante al conseguir solo el apoyo de los consejeros del PSOE y UGT. "Yo apoyo que el gerente deje de ser gerente", sentenció la regidora que rechazó que el caso tenga que conllevar responsabilidades políticas por encima de la gerencia.

"¿Responsabilidad política? Sinceramente, no. Eso hubiera sido si no hubiéramos actuado al enterarnos pero en cuanto nos enteramos, se actuó", indicó la regidora incluyendo en esas actuaciones denunciar en Inspección de Trabajo, llevar el caso a Fiscalía, poner los dispositivos de apoyo del Centro Asesor de la Mujer a disposición de las trabajadoras de Emulsa, encargar una auditoria externa sobre la gestión y la organización en Emulsa, despedir al capataz acusado y abrir expediente a otro mando que siendo conocer del asunto no lo comunicó a la presidencia. Al gerente se le reprocha que no hubiera comunicado la situación al presidente de la empresa desde el minuto uno y que fuera un sindicato la primera vía de conocimiento de un hecho de tal gravedad.

"Esto, como mínimo, es de 2014. Que no se haya actuado ante casos, conocidos por bastante gente, de mujeres que han tenido que soportar acoso sexual es una gestión fatal", criticó la Alcaldesa para quien esa auditoria sobre el funcionamiento de Emulsa que se ha encargado a una firma jurídica no tiene que mirar solo la idoneidad de los protocolos antiacoso. También ver la oportunidad de que sean los capataces quienes con su evaluación decidan el futuro laboral del personal eventual. "Eso es algo terrible porque son personal con poder real", indico la socialista justificando la falta de denuncias por parte de las trabajadoras.

El reconocimiento a la necesidad de "realizar las auditorias pertinentes" fue uno de los acuerdos alcanzados en el Consejo de Asociaciones de Mujeres que también –y además del "apoyo unánime a las víctimas"– quiso visibilizar su preocupación porque esa situación se haya mantenido en el tiempo. "Estamos ante un ejemplo más de la violencia que sufren las mujeres", indicaba al inicio de la reunión Goretti Avello, directora general de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento.

Por otro lado, las seis organizaciones sindicales que conforman el comité de empresa de Emulsa –Comisiones Obreras (que ostenta la presidencia a través de Patricia Menéndez Campa, UGT, CSI, CGT, USO y Usipa– pactaron un breve comunicado tras una reunión extraordinaria donde, a la condena a cualquier acto de acoso sexual y laboral y el apoyo a las víctimas, exigían que "se depuren las responsabilidades relacionadas". Una depuración a la que el comité de empresa no puso nombres y apellidos, ni cargos.