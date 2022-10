Álvaro Muñiz optará a sustituir a Luis Rubio como líder del Ateneo Jovellanos

El gijonés Álvaro Muñiz comenzó ayer los trámites para optar a la presidencia del Ateneo Jovellanos en un proceso electoral iniciado hace ahora un mes y tras anunciar su actual líder, Luis Rubio, que no renovará en el cargo. Muñiz reconoce que, cuando el actual presidente anunció que buscaba un relevo para poder disfrutar de su jubilación, él esperó unas semanas para ver si surgía algún otro candidato, algo que no ha sucedido. "No tenía previsto dar el paso porque ya fui presidente y esperaba que alguien más quisiera, pero viendo que esto no ha pasado me dije: ‘pues adelante’", señala el aspirante. Y aclara que acepta el reto para garantizar el relevo que pedía Rubio. Aún así, matiza, encara el proceso "con toda la ilusión del mundo" y con los ojos puestos ya en la selección del equipo que concurrirá con él en la lista. El Ateneo Jovellanos votará el relevo el 8 de noviembre.

Muñiz inicio ayer la tramitación de su candidatura, que comenzará por una recogida de avales que, entiende, no supondrá un problema y que espera cerrar en cuestión de semanas. El gijonés ya fue presidente de la entidad en 2013, integrándose después en las juntas directivas de los siguientes responsables. "Desde aquel momento tenía claro que no hay que ser presidente para poder ayudar, pero sin más candidatos tampoco quería esperar al último momento a dar el paso. Me presento con ilusión y quiero hacer las cosas bien", concreta. También aclara que, si tras darse a conocer su nombre surge ahora algún otro candidato, no renunciará al proceso: "Ahora me comprometo y me presentaré seguro, pase lo que pase. Creo que no se puede marear a la gente y estos procesos son un poco largos".

El actual presidente de la entidad, Luis Rubio, explica por su parte que cuando anunció que no renovaría el cargo "por cansancio" y porque quería disfrutar de su jubilación, lo hizo "tranquilo" y sabiendo que aparecería algún candidato. "Nunca tuve dudas en que los socios no iban a dejar que una institución como la nuestra se fuese a quedar en vacío", explica el líder, que se reunirá hoy con Muñiz y el resto de la junta directiva para una charla informal. Si no se presenta ningún otro candidato, Muñiz será nombrado presidente en una asamblea extraordinaria que se prevé celebrar el día 8 de noviembre. Para ese mismo día, si surgen más aspirantes, se convocará una votación.

Álvaro Muñiz (Gijón, 1953), fue hasta su jubilación en 2018 director de la Feria de Muestras de Asturias y es el presidente local de Foro (será relevado en semanas). Ya ostentó el cargo al que ahora aspira entre 2013 y 2016 –lo hizo relevando a uno de los fundadores del grupo, el ya fallecido José Luis Martínez, que le apoyó–, siendo después sucedido por Isabel Moro, que contó con su aval, y por Luis Rubio en el siguiente mandato. El actual presidente, de hecho, también inició su vinculación con la entidad al adherirse a la primera junta directiva dirigida por Muñiz.