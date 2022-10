Ana González: "No podemos perder el capital humano de Duro Felguera"

Varios centenares de personas se concentraron esta tarde en la Plaza Mayor de Gijón, en una concentración para mostrar su rechazo a los 208 despidos en Asturias (más 40 que tiene contratados en otros países), que ha planteado el Grupo Duro Felguera mediante un ERE en cuatro de sus empresas, que son la sociedad matriz, Duro Felguera SA, Mompresa, Felguera IHI y Dfom.

La alcaldesa de Gijón, Ana González mantuvo también una reunión con los dirigentes de UGT y CC OO tras la que indicó que «Duro Felguera forma parte de nuestra tradición industrial y no podemos hablar de apoyo a la industria si lo que hacemos es perder el capital humano de industrias tan referentes y tan importantes como Duro Felguera», reconociendo además el valor de Duro Felguera como un referente en el sector a nivel nacional e internacional «y eso es un bagaje que Asturias y Gijón no podemos perder. Lo que se construye con el trabajo de muchos hombres y mujeres en el tiempo, no puede desperdiciarse. Duro lleva unos años muy difíciles y no puede ser que continúen con una pérdida de empleo».

La Alcaldesa anunció que mañana propondrá a la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Gijón aprobar una declaración institucional para su aprobación en el pleno municipal, «de apoyo a Duro Felguera y de apoyo al empleo en Duro Felguera».

Hasta la concentración que se produjo en la Plaza Mayor también se acercaron dirigentes políticos como la portavoz municipal del PSOE Marina Pineda, el sectetario de organización del PSOE de Gijón, César González; el presidente del PP de Gijón, Pablo González, la portavoz municipal popular, Ángela Pumariega y la portavoz municipal de Podemos-Equo, Laura Tuero, además de otros representantes de Podemos.

Por su parte, los dirigentes sindicales explican que no ven viabilidad en Duro Felguera con el ajuste laboral que plantea la dirección y que, en palabras de Damián Manzano, secretario general de la Federación de Industria de CC OO de Asturias, supone «desmantelar a trozos» Duro Felguera.

El secretario general de UGT-FICA Asturias, Jenaro Martínez, calificó el ERE de «inadmisible, desproporcionado, que deja prácticamente sin carga de trabajo a Duro Felguera», incidiendo en que los 208 trabajadores que quiere despedir suponen el 35% de las cuatro empresas del grupo Duro Felguera afectados por el ERE. «Tenemos un objetivo muy claro en el periodo de consultas de minimizar el impacto que presenta la dirección del grupo», señaló Martínez, quien afeó a la dirección de Duro que no esté haciendo concesiones después de quince días de negociación del ERE: «para llegar a un acuerdo hay que moverse de las posiciones iniciales que plantea la dirección del grupo», indicó. Mañana está prevista una nueva reunión de negociación en el SASEC, en la que se seguirá analizando la documentación aportada por la empresa.

«La posición nuestra es minimizar el impacto, que haya un plan industrial que dé viabilidad al conjunto del grupo y que no signifique única y exclusivamente una presentación de un despido colectivo en el que dejan a 208 personas tiradas en la cuneta y que signifique que se vacíe la empresa poco a poco: hoy somos 607, mañana 400 y pasado ninguno», recalcó el dirigente de UGT.

Tanto él como Damián Manzano recordaron que Duro ha recibido 126 millones de euros de fondos públicos –120 de la SEPI y 6 del Principado– « que no han servido, ni mucho menos, para buscar lo que se pretendía con eso, que era la viabilidad» de la compañía, en palabras de Jenaro Martínez.

El dirigente ugetista también respondió al consejero de industria, Enrique Fernández, quien calificó el ERE de «mal menor», señalando que: «nosotros no vamos a entrar a decir en ningún caso que el despido es un mal menor».

Para Damián Manzano «llevamos 15 días de negociación y Duro Felguera aparte de repetir de manera cansina y machacona la necesidad de despedir a 208 trabajadores no pone encima de la mesa ni una sola medida que permita realmente garantizar la viabilidad de la empresa», recalcando que «desde CC OO consideramos que este volumen de despidos es la antesala de la destrucción de Duro Felguera tal y como la conocemos a día de hoy, porque la empresa se queda absolutamente inoperativa si se prescinde de 208 trabajadores y, sobre todo, si no hay una alternativa real».

El dirigente de CC OO también llegó a cuestionar que sea cierta la información facilitada por Duro Felguera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es decir que hay dos posibles inversores en la compañía, con el argumento de que no ha informado sobre ellos a los representantes sindicales en la mesa de negociación del ERE.

Manzano pidió a los dirigentes políticos que aprueben la «proposición no de ley que esperamos que el conjunto de los partidos políticos aprueben en la Junta General del Principado a una empresa que recibió 120 millones de euros de la SEPI más 6 millones del Principado».

Por su parte, Rubén Alonso, representante del sindicato CSI en Duro Felguera, señaló que «rechazamos el ERE, porque toda la plantilla tiene carga de trabajo, con lo cual no le vemos ningún sentido a que haya despidos. Si los hubiera la empresa creemos que sería inviable, porque no podríamos asumir esa carga de trabajo», argumentando que actualmente «hay departamentos tan sobrecargados que hay subcontrataciones para poder cubrir todo ese trabajo que hay de demasía, con lo cual este ERE no tiene ningún sentido para nosotros», opinando que los únicos despidos con sentido son los de «la alta dirección de la empresa».