Las ordenanzas fiscales, en el aire a falta de buscar acuerdos con Podemos y Ciudadanos

Nada obliga al equipo de gobierno a llevar al Pleno del viernes su propuesta de ordenanzas fiscales para 2023. Ni siquiera a mantenerla si esta mañana la incorpora en Junta de Portavoces al orden del día de la sesión plenaria. Tiempo hay por delante, pero a día de hoy, el gobierno no ha propiciado una negociación que le dé los apoyos que necesita en ese Pleno. O por lo menos eso dicen Ciudadanos (Cs) y Podemos-Equo, los dos grupos a los que estaría abierta una negociación que evite congelar las ordenanzas actuales.

"Hemos sido claros desde el principio. Somos conscientes de las dificultades económicas que atraviesan las empresas municipales pero pensamos que en estos momentos las familias no soportan más subidas, por eso defendemos la congelación. Somos responsables, no demagogos: no vamos a entrar, como otros grupos, en una espiral de haber quién propone mayores rebajas", explica Rubén Pérez Carcedo, de Ciudadanos, en cuanto a su plan para EMA y Emulsa, que en la propuesta del gobierno tendrían una subida del 5 y 33% respectivamente.

Podemos no sólo no acepta esas subidas sino que pide rebajar agua y basura un 13% e instaurar el IBI para ricos. La falta de contacto del PSOE es para el grupo que lidera Laura Tuero la demostración del "poco interés que tiene en corregir la falta de justicia fiscal que tiene su borrador. Si con algún grupo está manteniendo conversaciones será con la derecha para pedirles el esfuerzo fiscal a los de siempre. Hasta el FMI es más progresista que el PSOE ya que defiende los impuestos solidarios a grandes fortunas en tiempos de crisis".

A la espera de lo que pase con las ordenanzas fiscales lo que ayer dio de paso la comisión de Hacienda fue una nueva modificación presupuestaria en el Patronato Deportivo Municipal de 279.965 euros, de los que 129.965 salen del remanente dejando a cero esa partida. Algo que critica Jesús Martínez Salvador desde Foro. Habla de "preocupante situación económica con la que el Ayuntamiento afrontará el próximo ejercicio", teniendo en cuenta que el remanente municipal también se encuentra en las últimas. "Si no se genera un importante remanente fruto de inejecuciones en muchas partidas presupuestarias, el margen de maniobra para 2023 será casi nulo. Es importante que la política no esté apartada de la buena gestión; el gasto descontrolado no es lo que los ciudadanos piden a sus administradores"