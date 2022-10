El portavoz municipal de Vox, Eladio de la Concha, criticó ayer la celebración del taller de prácticas sexuales de BDSM –popularmente conocido como sadomasoquismo– que comienza hoy en Veriña, que tiene las plazas prácticamente agotadas. El concejal lamentó en su perfil personal de una red social que se trata de un "cursillo pagado con nuestros impuestos". Además, incluyó en su publicación una pregunta retórica: "¿Si alguien dice guapa a una chica es un abusador, pero si le da con el cinturón, no?". "¿Depende únicamente del consentimiento? Esta agenda nos va a volver locos a todos, todas y todes", remató De la Concha en su publicación, en la que también incluye una frase cargada de ironía: "Creo que me he perdido alguna clase".

El curso de prácticas sexuales BDSM, que comienza hoy, ha sido organizado por el colectivo vecinal de Veriña y será impartido por la experta en la materia Cristina Sierra, quien además de conocimiento teóricos también aportará objetos habituales en la práctica de esta disciplina, fundamentada en el consentimiento y el acuerdo mutuo entre ambas partes de la pareja. "Esto va mucho más allá de dar azotes", indicó la especialista en un reportaje publicado hace días por este periódico. Acto de hermandad Por otro lado, el próximo sábado, entre las 11.00 y las 12.30 horas, la asociación de vecinos de San Martín de Veriña organiza en su local social la "Fiesta de la Ciudadanía Comprometida". En la celebración se entregará un lote compuesto de un bollo preñao y cerveza o zumo de manzana. Asimismo, los asistentes podrán disfrutar de una degustación de hidromiel, junto a la programación de otras actividades.