Se activa una doble revisión de los protocolos municipales antiacoso

Aunque su competencia directa no incluye al personal de las empresas municipales, la concejalía de Personal del Ayuntamiento de Gijón, que encabeza la edil socialista Marina Pineda, también ha tomado cartas en el asunto del caso de acoso sexual a trabajadoras de Emulsa por parte de un capataz. Un caso que la dirección de la empresa municipal de limpieza ya ha puesto en manos de Inspección de Trabajo y la Fiscalía.

"Desde la concejalía estaremos vigilantes a través de la Dirección General de Servicios y también de nosotros depende el Servicio Mancomunado de Prevención de Riesgos Laborales, que tendrá que verificar si los procedimientos seguidos han sido los adecuados", explicaba ayer Pineda en cuanto a la aplicación de los protocolos antiacoso, ya sea laboral o sexual.

Pero no solo se hará una evaluación de esos protocolos desde el ámbito municipal. "También se ha pedido al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales que evalúe esos protocolos, que son casi miméticos en todos los organismos del Grupo Ayuntamiento, para ver si hay algún fallo en el protocolo o en su ejecución", concretó Pineda quien asumió que si ese fallo se detecta se cambiarán los protocolos antiacoso municipales en todas las empresas y servicios que sea necesario. "Si hay que hacer cambios habrá que examinar todos los protocolos y cambiar todo lo que sea necesario", remató Pineda.

Su concejalía tiene otro encargo en este asunto: hacer una evaluación del procedimiento que se siguió en Emulsa desde que se recibió una denuncia por acoso laboral contra el capataz en la que el trabajador también mencionaba el acoso sexual que sufrían algunas de sus compañeras por parte de ese mismo mando.

Apoyo a las víctimas

¿El objetivo de esa evaluación? "Determinar si además de quien resulta evidente que tiene responsabilidad hay alguien más que haya tenido que ver o cuya actuación no haya sido correcta", concretó Pineda quien aseguró que "todos en el equipo de gobierno tenemos claro que esto es muy grave" y que la apuesta del gobierno es "unánime" en cuanto a la "tolerancia cero con estos comportamientos" y la opinión de la mala gestión que hizo del asunto el gerente de Emulsa no solo como responsable "de cómo se organiza el trabajo o las actitudes de los mandos" sino "que debe informar al gobierno y no lo hizo en este caso".

Otra área del Ayuntamiento, la Dirección General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, también se ha involucrado. Mujeres que participaron en la investigación interna con sus testimonios sobre las conductas del capataz recibían ayer un mensaje "siguiendo las instrucciones del presidente de Emulsa" con un nombre y un teléfono de contacto al que dirigirse en caso de necesitar apoyo legal o psicológico "en relación a la investigación en la que usted ha participado". El contacto es del Centro Asesor de la Mujer del Ayuntamiento.