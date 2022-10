Consejeros de Emulsa elevan a Olmo Ron la culpa de la gestión del caso de acoso sexual

Un consejo de administración extraordinario de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa) donde se ponga sobre la mesa toda la información disponible sobre el caso de acoso sexual de un capataz a trabajadoras durante años, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA y que ahora investiga Inspección de Trabajo y Fiscalía. Eso es lo que han forzado ayer los consejeros en representación de Podemos, Ciudadanos, Foro, PP, Vox, la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) y Comisiones Obreras con los estatutos en la mano. La cita es, en principio, mañana. Un solo punto del orden del dia – "analisis de la situación interna de la empresa y medidas a adoptar– y el aviso de comunicar la reunión al presidente de la entidad, Olmo Ron, y el resto de los consejeros.

Los convocantes son las entidades cuyos representantes no secundaron en el consejo de la semana pasada la propuesta del edil socialista Olmo Ron, de cesar al gerente, Alfonso Baragaño, por este asunto. El problema para ellos no es el cese de ese directivo, que la mayor parte de estas entidades defienden; el problema es quedarse solamente en eso, que es lo que piensan que quería el PSOE. Por eso piden mirar con lupa toda la organización de la empresa como primer paso para cambiar su estructura y forma de trabajo y depurar responsabilidades de "abajo a arriba". Arriba está Olmo Ron.

"Nuestra sensación es que el PSOE se quería lavar la cara cesando al gerente y dar así la imagen de que se cerraba el problema. Y no es así. Claro que tiene que cesar el gerente, pero esto tiene que ir muchísimo más allá. Queremos que se depuren responsabilidades sobre todas y cada una de las personas que han podido tener algo que ver por acción o por omisión" explicaba Juan Chaves, concejal de Podemos-Equo, consejero de la empresa e impulsor de esa cita de consejeros que excluyó a PSOE, IU y UGT. Para la oposición política la depuración de responsabilidad no tiene que excluir a Olmo Ron como presidente de la empresa. Más bien al contrario.

Una denuncia sobre acoso laboral de un trabajador a un capataz del servicio de jardines devino en una investigación paralela sobre acoso sexual de ese mismo mando a trabajadoras. La investigación final de Emulsa encontró material suficiente para enviar el caso a Inspección de Trabajo y la Fiscalía. Se trataría de una actitud reiterada en el tiempo por parte de un hombre que lleva más de tres décadas en la empresa, veinte como capataz. Por ahora, las únicas consecuencias han sido el despido del capataz y la apertura de un expediente a un encargado que, se entiende, estuvo al tanto y no hizo nada. Ninguna mujer había presentado denuncia. La mayor parte son eventuales cuyo trabajo es valorado para su continuidad por los capataces. Una práctica cuya idoneidad se pone ahora en duda.

Los grupos de la oposición no dejan de señalar al gobierno a través de Olmo Ron. "El presidente también tiene su responsabilidad. No puede limitarse a sentarse en los consejos y darle la palabra al gerente. Hay que depurar todas las responsabilidades, de abajo a arriba", explicó ayer Jesús Martínez Salvador. El portavoz de Foro rechazó que se estuviera al tanto durante los ocho años en los que Foro tuvo el gobierno y, por tanto, el control de sus empresas municipales. En Emulsa hay quien dice que la actitud del capataz era un secreto a voces.

"Si esto lleva pasando veinte años es que tenemos un problema estructural y hay que cambiar todas. Volver a construirlo todo de nuevo", fue la reflexión de José Carlos Fernández Sarasola, portavoz de Ciudadanos. Su mensaje sobre Ron: "Tener un florero de presidente no sirve de nada".

A estos consejeros no les salen las cuentas de Ron, que asegura que actuó en cuanto supo de la situación culpando al gerente de que no le informara hasta principios de octubre de una investigación interna cuyos resultados –fechados el 20 de septiembre y enviados a la gerencia el 26– hablan de "conductas del capataz que se incluyen en la definición de acoso sexual". La comisión investigadora indica que ni el gerente ni la jefa de recursos humanos eran conocedores del caso.

"El 2 de septiembre desde UGT se registró una comunicación al presidente y al gerente denunciando que el proceso por la denuncia de acoso se estaba dilatando. Así que el presidente estaba informado desde ese día", explico Alejandro Rodríguez, consejero de Emulsa por Comisiones Obreras y trabajador de la empresa. Rodríguez defendió el proceso de investigación seguido, las medidas tomadas por la gerencia cuando le tocó el turno de hacerlo y la profesionalidad de la gran mayoría de los mandos intermedios de Emulsa. "Manzanas podridas hay en todas partes", remató.

"La Alcaldesa dice que no hay responsabilidad política porque el gobierno actuó cuando se enteró y se las pide al gerente que hizo lo mismo, actuar cuando se enteró. Su cese era un lavado de imagen", denunciaba Eladio de la Concha, portavoz de Vox. Para Ángela Pumariega, portavoz del PP, si se confirma que no actuaron de manera correcta hay que tomar medidas "con el gerente, pero también con el presidente y todos los cargos con responsabilidad en el asunto". Desde la Federación Vecinal su consejero Luis García entendió que en el consejo anterior el problema no se solventaba con la destitución del gerente. Por eso espera más información para que la FAV tome una decisión consensuada sobre su voto.

Todos los grupos y consejeros entiende que este caso de acoso sexual –que ha coincidido en el tiempo con un proceso judicial contra un barrendero de la empresa por un presunto caso de pedofilia– ha dejado la imagen de Emulsa por los suelos, en expresión de José Carlos Fernández Sarasola, y manchado, al tiempo, a todo el Ayuntamiento.