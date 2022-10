"El desprecio que sufrí fue frustrante", afirma un peón que denunció acoso laboral

"El desprecio que sufrí durante meses fue frustrante y las medidas tomadas desde la dirección ante mi denuncia de acoso laboral acabaron empeorando mi salud". Ese es parte del testimonio que un trabajador de Emulsa ha incorporado a su petición de reunión con el presidente de la empresa, Olmo Ron, y con representantes de todos los grupos políticos del Ayuntamiento para informarles "en primera persona" de una situación que considera ejemplo de esas actitudes que ahora han dado lugar a un grave escándalo por acoso sexual en Emulsa.

El trabajador, un peón, habla de "un hostigamiento diario por parte de un oficial" que comenzó en agosto de 2021 y que es el origen de una baja laboral de diez meses por "síntomas depresivos y de angustia". Pero su queja se centra en la "ineficacia de un procedimiento" que no le puso más que obstáculos para avanzar en su denuncia o donde el silencio era la respuesta a sus "reiteradas" peticiones de intervención a la dirección de la empresa y el servicio de prevención de riesgos laborales.

Ante lo que consideró una inacción de la empresa el trabajador activó, meses después el protocolo antiacoso "pese a que ya alguien me había advertido de que era ineficaz y en otras ocasiones, al aplicarlo, lo que había generado era más acoso". La comisión investigadora que analizó su caso identificó los hechos no como acoso laboral sino como situación de conflicto con lo que su denuncia fue archivada.

La solución fue un cambio de destino, pero no al puesto solicitado en base a la propuesta "de mi terapeuta en dos informes, lo que está afectando de nuevo a mi salud". "Me he sentido doblemente culpabilizado, como persona objeto del acoso y marginado a un puesto como si yo fuera el agente problemático", denuncia en su escrito a los partidos.