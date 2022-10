El turismo otoñal viene por mar

La temporada de cruceros en Gijón encara su recta final con un octubre ajetreado. El multitudinario "Aida Perla" que atracó ayer en El Musel, un gran barco con alrededor de 3.000 pasajeros a bordo (el segudo más grande del año), es el tercero de un mes que aún espera la llegada de otros tres barcos con, en total, unos 5.000 pasajeros. Y, aunque este ir y venir de turismo internacional ha servido como revulsivo al comercio local, las tiendas de regalos de la zona centro creen que el balance sigue aún lejos de los años previos a la pandemia: "La crisis se nota en toda Europa. La mayoría solo compran imanes y postales".

El "Aida Perla" procedía de Alemania y supuso el desembarco de cientos de turistas durante toda la mañana en la zona centro. "Pero ya no vienen en bloque como otros años, ahora la cosa es muy dispersa. Creemos que cada vez más se apuntan a las excursiones que les ofrecen fuera de la ciudad y que ahora son menos los que se quedan por aquí o van con los horarios muy apretados", valora Lucía Gutiérrez del Río, encargada de una céntrica tienda de "souvenirs" en la calle San Bernardo. "A los comercios nos dan un ‘planning’ de los cruceros que van a venir para que estemos atentas, cosa que se agradece, y sabíamos que en este venía mucha gente. Pero nos da la sensación de que muchos no llegan ni a quedarse mucho rato en Gijón. En las tiendas han entrado más bien poco", añade Rocío Pérez, dependiente de otro local similar en la zona centro, que explica haber venido ayer, sobre todo, postales, imanes y otros recuerdos de pequeño tamaño. "Al menos tenemos algo de movimiento en otoño, pero se nota que la crisis no se ha quedado aquí y afecta a toda Europa. Los turistas están comprando menos", añade. Sheila de la Fuente, dependienta de otro local de "souvenirs", saldó la jornada de ayer con un único crucerista reseñable que se animó a comprar varias camisetas. "El resto, poca cosa. En general nos compra más la gente del turismo nacional", asegura.

La tendencia a la baja del volumen de ventas, al menos, se compensará con un calendario de visitas bastante concurrido a lo largo de todo el mes. Mañana atraca en Gijón el "MS Sirena", con capacidad para 684 cruceristas procedentes en su mayoría de Estados Unidos, y el día 23 lo hará también desde el continente americano el "Norwegian Star", con más de 2.300 pasajeros a bordo. Y el día 26 hará escala el "Queen Victoria", crucero inglés con unos 2.000 pasajeros de ocupación. La temporada de cruceros de este año se cerrará el día 16 de diciembre, a las puertas de la temporada navideña, con el también inglés "Borealis", un barco con capacidad para más de 1.300 pasajeros.