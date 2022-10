La asociación vecinal de Nuevo Roces salió ayer al paso de los carteles que se dejan ver esta semana por el barrio y que discrepan con la medida planteada en el Plan de Movilidad para en que la avenida de Roces sea en doble sentido. La queja, que parece estar promovida por los comerciantes, ha sentado mal a la asociación, que pide no entrar en "enfrentamientos" y convoca para mañana una reunión pública para explicar el proyecto. "Es una propuesta del Ayuntamiento, no un plan de la asociación", aclara el grupo, que pide a los vecinos debatir "el modelo de barrio" que se busca y no debatir solo sobre medidas concretas.