Ron contraataca con una nueva propuesta de cese del gerente de Emulsa por el caso de acoso sexual

Ni Olmo Ron tiene previsto dimitir, ni los socios del gobierno local –PSOE e IU– hacer caso a quienes consideran que debe ser el edil socialista, en su calidad de presidente de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente, (Emulsa), quien cargue con las culpas por el caso de acoso sexual de un capataz a varias trabajadoras, la mayoría eventuales, y durante años. Un caso que hizo público LA NUEVA ESPAÑA y que estalla ahora a partir de una investigación interna en la empresa tras la denuncia de un trabajador por acoso laboral al mismo capataz.

Quien debe irse, según el gobierno, es el gerente. Y por si no había quedado claro en el convulso consejo de administración de hace unos días donde Ron lo propuso sin aviso previo –y donde no salió adelante al conseguir solo los votos de PSOE y UGT ya que el resto de los consejeros exigió más información y tiempo para pensar e IU no estaba presente– ahora lo ha puesto negro sobre blanco en el orden del día de un consejo extraordinario convocado por el presidente para el próximo día 26.

Esa convocatoria fue el contraataque a un consejo que los representantes de Ciudadanos, Foro, Podemos, PP, Vox, la Federación Vecinal y Comisiones Obreras habían convocado para hoy mismo con la propuesta de orden del día de "análisis de la situación interna de la empresa y medidas a adoptar". Medidas que, ya habían avanzado los convocantes, no tenían que excluir a Ron ni a otros directivos que por acción u omisión hubieran favorecido. La normativa permite solicitar la convocatoria de un consejo si se consigue el apoyo de dos tercios de los consejeros, algo que se cumplía en ese caso, pero eso no conlleva que los convocantes elijan la fecha. La presidencia tiene un mes para cumplir ese mandato. Algo que se cumple con la convocatoria de Ron.

Ahora la bronca política en que ha devenido el escándalo de Emulsa se centra en discernir quien tiene la potestad para fijar el orden del día. Desde la oposición municipal se exige que sea en los términos de la convocatoria que solicitaron y, entre sus integrantes, ya hubo movimientos ayer para fijar un frente común de acción que, llegado el caso, bloqueara ese consejo del día 26 a partir de su inasistencia. Todo está en el aire.

Donde sí parece haber unidad de acción es entre los socios de gobierno a la hora de apostar por la destitución del gerente, Alfonso Baragaño. Si ya habían hablado de ello la Alcaldesa, Ana González, y la portavoz socialista, Marina Pineda; ayer lo hizo la coordinadora de IU, Ana Castaño. "IU apoyó la propuesta del gobierno desde el minuto menos uno porque consideramos que un asunto de esa gravedad debe tener una respuesta rápida y contundente", sentenció Castaño, quien critica el "uso lamentable y partidista" que se está haciendo desde algunos partidos del asunto cuando el caso "necesita de unidad de acción y lealtad institucional. Olmo Ron actuó en el momento en que le correspondía. Si otros quieren usar este asunto para erosionar al gobierno...".

De haber tenido lugar el consejo esta tarde, IU no hubiera estado representado. Su actual consejero, cuya ausencia fue afeada por Olmo Ron, ha renunciado y la sustituta Carmen Álvarez no será nombrada hasta mañana. "No es anecdótico que hayamos elegido a una mujer. La sobre representación de hombres en los consejos de las empresas municipales son una señal y quizás la causa de cierta falta de sensibilidad con estos temas", concretó la líder local de IU.

"Falta de sensibilidad"

Precisamente, la "falta de sensibilidad mostrada por una parte del consejo de administración ante unos hechos tan graves" fue motivo de crítica desde el Consejo de Mujeres de Gijón en un comunicado donde se aplaudió la decisión del presidente de Emulsa de renunciar a los distintivos de igualdad. "Es un signo de coherencia", dicen los colectivos de mujeres que aseguran sentirse "profundamente indignadas y conmocionadas" de que en Emulsa se hayan dado "a lo largo del tiempo e impunemente" situaciones de acoso sexual.

El asunto de Emulsa también dio ayer para una nota oficial de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras quien puso en valor los expedientes abiertos a nivel interno –uno de despido al capataz y otro de sanción a un encargado que era conocedor de la situación y no informó–y las comunicaciones a Inspección de Trabajo y la Fiscalía que hizo Emulsa como "primeros pasos para la resolución de un problema" que, aseguran, conocía Olmo Ron antes de lo que dice. Pide CCOO sanciones a todos responsables "sin distinciones" y deja claro, al contrario de lo que dicen otros sindicatos y personal de la empresa, que el comportamiento del capataz no era "vox populi" en Emulsa: "Si alguien era conocedor y no lo denunció también debe asumir sus responsabilidades".