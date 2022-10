El Teatro Jovellanos acogerá durante este mes de octubre los principales espectáculos, lo de mayor formato y más renombrados, del ciclo "Danza Xixón", en el que también participa la Fundación Municipal de Cultura. Se trata de "CreAccion", este sábado 8 de octubre a las 20.30 horas; "La muerte y la doncella", el 15 de octubre a las 20.30 horas; e "Inloca", el 22 de octubre también a las 20.30 horas.

Es importante recordar que los menores de 30 años pueden disfrutar de un 50% de descuento en el precio de las localidades gracias al programa #DESCÚBRELO.

CreAccion

"Creacción", espectáculo que podrá disfrutarse este fin de semana, es una obra ganadora de dos Premios Max a mejor coreografía y mejor diseño de iluminación. Interpretada por la compañía de danza "Metamorphosis Dance", idea original, coreografía y dramaturgia de Iratxe Ansa e Igor Bacovich, con esta obra "Metamorphosis Dance" continúa fiel a su búsqueda de la excelencia, con una pieza rigurosa, física y virtuosa, donde la iluminación y la escenografía se convierten en dos protagonistas más en escena. Ansa y Bacovich mueven a los intérpretes por el espacio escénico con precisión y habilidad, buscando equilibrio, elegancia y comunicación con el dispositivo escenográfico, la luz y la música, elementos responsables de la enigmática atmósfera del espectáculo.

"CreAcción" quiere poner el foco en la interacción entre el creador, el intérprete y el público y cómo esta relación puede ir más allá de los límites preestablecidos. Para los directores y coreógrafos de la pieza, el reto no reside tan solo en mostrar abiertamente sus procesos creativos, sino en que el público pueda ser una parte activa, y fundamental, de ellos. De este modo, "CreAcción" es una pieza de danza contemporánea de vanguardia surgida de un proceso participativo en el que un grupo de personas no vinculadas al mundo de la danza interactuaron durante semanas con la compañía.

La muerte y la doncella

Espectáculo recomendado por la Red de Teatro que ha sido galardonado con el Premio Max al mejor espectáculo de danza. Con la coreografía y dirección de Asun Noales; y música de Telemann, esta pieza se adentra en el sublime cuarteto de cuerda nº14 en Re menor de Franz Schubert, "La muerte y la doncella". Desde una revisión contemporánea de esta composición romántica, el público viaja a través de elementos existenciales esenciales, estar vivo y morir. Asun Noales se plantea el tránsito prematuro de un estado a otro a partir de un cuerpo orgánico donde la vida quebradiza persiste en sus latidos, apenas un respiro, un tenue hálito de caricia. Arde, como nube imprevista, como ráfaga apremiante de naufragio y ceniza. "La Muerte y la Doncella es un viaje fascinante y poético que nos coge de la mano y no nos abandona hasta el último respiro, después de habernos hecho atravesar paisajes hipnóticos, delirantes y frágiles. Siete intérpretes componen esta pieza cinematográfica en la cual cada elemento es imprescindible.

Inloca

Espectáculo ofrecido por la compañía Matarile, con coreografía, texto y dirección de Ana Vallés.

Se trata de la segunda parte de su "Trilogía de la fragilidad", que empezó en 2020 con "El diablo en la playa" y concluirá en 2023 con "Europa después de la lluvia". La propuesta destaca por su lenguaje propio en el que las luces, el sonido y la atmósfera tienen tanto protagonismo como el texto, la danza y la música. Todo se funde. No hay argumento, sino pensamiento. Y ese pensamiento se expresa a través de la palabra, pero también se respira en la atmósfera y se materializa en los cuerpos y la interacción de los intérpretes. Una experiencia intelectual a través de la estética. Y viceversa. Los 6 capítulos del espectáculo, una declaración de intenciones para el equipo artístico y los intérpretes son: El diablo en la playa, El paraguas de Deleuze, La habitación de Tarkovski, El vientre de la vieja, El traslado del cadáver y La forma del cerebro.

Con dramaturgia y dirección de Ana Vallés, esta obra está coproducida con Matarile, compañía que lleva más de 30 años trabajando en el ámbito de lo escénico a través de un lenguaje híbrido donde la performance se mezcla con la danza, la plástica o la palabra poética

En esa fusión de lenguajes se mueve esta propuesta, nacida al albor del confinamiento y alimentada del caos, según la compañía. Vallés explica que la idea que está en el germen de "Inloca" es la necesidad que tienen los humanos de "entrar en lugares desconocidos", sobre los que no ejercen, o no del todo, el control. "La decisión de entrar en lugares, de franquear una puerta, de rasgar el paraguas que nos protege del caos. La tentación insatisfecha, el deseo perpetuo. No existen los límites, no se llega a ningún lugar o estado. Entramos, pero no llegamos", manifiesta la directora en su presentación del espectáculo, para quien esta obra es, resumiendo, "un paisaje, una metáfora de esos lugares a los que fantaseamos con llegar y a los que ponemos, anticipadamente, unos límites".

La propuesta también trabaja en torno a conceptos como la fragilidad, a nivel físico y emocional, pero también semántico. Todo se cuestiona en los espectáculos de Matarile, una compañía cuya forma de trabajar es la de congregar sensibilidades e intercambiar propuestas.

"Danza Xixón", que se desarrolla en varios espacios de la ciudad, concluye el próximo domingo 30 de octubre.