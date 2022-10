«La apuesta no está en la junta, es cambiar Podemos»

Laura Tuero conjuga desde hace una semana la portavocía del grupo municipal de Podemos-Equo con su participación como número 3 en la candidatura a las primarias de Podemos en Asturias que lidera Covadonga Tomé, y aglutina al sector crítico con la actual dirección de la formación morada. Parte de esa misma militancia le pidió luchar en las primarias de Gijón contra la candidata oficial, Olaya Suárez. No fue la opción. Mientras, sigue en las batallas del día a día municipal. Hoy en el Pleno hay varias.

–¿Por qué no se presentó a las primarias locales? ¿Tan mala ha sido su experiencia municipal?

–Todo parte de una reflexión dentro de la parte mayoritaria de Podemos, porque los que estamos en esta lista fuimos los que ganamos con un claro 55% el proceso anterior, porque no nos gusta lo que está pasando en el partido en general, ni la deriva de un Podemos que se repliega más en si mismo, ni lo que vemos ahora en un proceso de primarias donde te dicen que en dos días se tienen que montar todas las listas. Y la reflexión es que tenemos que recuperar Podemos y tenemos que hacerlo desde la parte global que es Asturias para poder incidir en los procesos, que tienen que ser abiertos, de confluencia y a los ritmos adecuados. La apuesta de nuestra candidatura no es solo para ganar y que Covadonga Tomé sea la presidenta del Principado es también para recuperar ese Podemos distinto.

–¿Y se es más eficaz siendo la tres de la lista autonómica que la uno en Gijón?

–Entendemos que somos más eficaces ganando estas primarias por el peso que tendríamos para luego incidir en otras políticas distintas y con otros acuerdos más amplios.

–¿Dejando el camino libre en Gijón a la candidata oficial?

–No es dejar el camino libre porque nuestra apuesta no es solo entrar en la junta es cambiar Podemos para que sea un Podemos distinto y abierto, un Podemos que consiga logros que mejoren la vida de la gente. Covadonga Tomé da ese perfil de apertura y es un signo de que vamos a defender esa sanidad pública en grave situación de listas de espera. Queremos una candidatura de apertura y creemos que hay que hablar con Equo, con IU, con Más País, con la sociedad civil para integrar perfiles sociales en base a unos acuerdos. Eso hecho desde Asturias a todos los municipios. Donde tendríamos fuerza a partir de ganar las primarias a la junta.

–¿No defendería la sanidad pública el otro Podemos?

–Nosotros sabemos lo que defendemos y lo estamos diciendo ya, de lo que hay que hablar es de lo externo. En materia de sanidad, nos preocupa este PSOE que le ha puesto en Gijón la alfombra a Quirón. Como nos preocupa la contaminación, la marcha de los jóvenes o el cierre de empresas y los despidos que ya se anuncian. Para nosotros se trata de ganar Asturias para que Podemos siga siendo un espacio donde tenga cabida todo el mundo.

–¿Que ha hecho Podemos por Gijón en este mandato?

–Siempre hemos seguido un programa y unas líneas políticas claras. Logramos que hubiera ordenanzas fiscales el primer año con la progresividad de ese IBI diferenciado por el que ahora estamos batallando y los dos presupuestos de este mandato salieron adelante por nosotros. Se han conseguido cosas en vivienda, mejoras en zona rural o esa movilidad sostenible favorecida con líneas de financiación.

–¿Favorecerán también que haya ordenanzas fiscales para 2023?

–Eso depende del gobierno y del PSOE. No creemos que sea cuestión de tiempo, creemos que es cuestión de voluntades. El proyecto inicial que se nos presentó se aleja mucho de lo que defendemos y de lo que defiende el gobierno de España donde está Podemos, IU y PSOE en cuanto a una fiscalidad que no presione a las personas sino a quien más tiene: las empresas, las grandes fortunas. Y por esto estamos negociando en base al IBI diferenciado y al hecho de que nos es muy muy complicado asumir subidas que propone el gobierno (agua y recogida de basura).

–¿Por qué no votó Podemos el cese del gerente de Emulsa tras el escándalo por acoso sexual en la empresa?

–Lo que queríamos era no votar en ese momento y la no votación se contabiliza como abstención. Nosotros defendemos que se depuren todas las responsabilidades, hasta donde sea, pero aquí pasó como con todo. Nos enteramos por la prensa, nos reúnen y nos piden tomar una decisión con unos informes que entregan en el mismo momento. Y una cosa, de lo primero que tenía que haberse hablado es de la situación de esas mujeres. Es muy grave que no hayan denunciado porque no se sintieran seguras ni respaldadas para hacerlo y que esos protocolos que están en papel no fueran realmente efectivos.

–¿Tiene que dimitir el edil socialista Olmo Ron como presidente de Emulsa?

–No pedimos eso. Queremos datos y ver informes. Políticamente las cosas se hubieran podido hacer de otra manera, también es verdad.

–¿Le gusta el proyecto de Orlegi para el Molinón?

–Lo primero de todo es saber de dónde salen esos 300 millones. Y lo primero que no nos ha gustado es que se presentara a 500 kilómetros cuando se va a hacer en Gijón y el Pleno es el órgano soberano para hacer todos esos cambios urbanísticos que hay que hacer.

es la forma. Yo hubiera esperado que Alejandro Irarragorri nos lo hubiera explicado en persona y no desde México y en veinte minutos que no dieron para responder a todas las preguntas.

–Otro dato importante es que El Molinón es municipal.

–Claro, y en cualquier edificio público, como se hace con un colegio o un centro de salud, el proyecto hay que sacarlo a licitación y, lo mismo con la construcción. ¿Hacerlo de otra manera supone que se va a vender El Molinón a Orlegi? Dijo el gobierno que no tenía esa intención. Hay muchas cuestiones sin resolver. Se nos habló de ayudas desde la Federación, no se cual. Yo vengo de ese mundo y no vi nunca una federación deportiva que subvencionase Juegos Olímpicos o Mundiales de Fútbol.

–¿Qué Piles quiere Podemos?

–Nuestro modelo de ciudad está claro. En el Muro apostamos por una plataforma única y una pacificación al máximo y en el Piles hay que seguir esa tendencia que hay en toda Europa, con gobiernos de todos los signos, de ir a ciudades más verdes y sostenibles. Sería un error, además, renunciar a esos tres millones de fondos europeos que hay para ello. La otra parte es que tiene que haber un diálogo para buscar una solución a la práctica del piragüismo, y se puede entender esa solución se está aportando. Si el Grupo no lo ve suficiente tal vez habría que ir a una mesa de diálogo donde estemos todos. Gijón tiene que acabar el mandato lo más verde, sostenible y libre de contaminación posible. Sería un error renunciar a que ese espacio de Gijón sea más verde, que es lo también defendernos para el «solarón»: un pulmón urbano.

–Tiempo hay para conseguirlo hasta que haya estación intermodal.

–Decimos con ironía que ese ha sido el mayor logro de este equipo de gobierno en este mandato: volver a la casilla de salida de la estación. Ahora mismo no habrá proyecto hasta 2025, luego ponte a buscar financiación y construir. Parece una broma, pero si hay un Mundial en 2030 la gente que viniera a Gijón llegaría aún a una estación provisional.R. Valle