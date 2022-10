Clamor en el campo de golf de La Llorea por el «pésimo» mantenimiento: «No hay control»

Ni un caso aislado ni algo imprevisible. La gran mayoría de los usuarios habituales del campo de golf municipal de La Llorea, donde la aparición de hongos ha obligado a trasladar un campeonato nacional a Castiello, coinciden que el problema está en una «deficiente gestión» de la instalación y «un pésimo mantenimiento» que viene de lejos y que también es extensible al verde de El Tragamón. «Hace ya muchos meses que enviamos un informe al Ayuntamiento detallando todos los problemas que existían en los campos de golf municipales, sugiriendo mejoras y ni siquiera tuvimos respuesta. El problema no es económico, porque existe una partida de casi un millón de euros al año, pero no hay ningún control ni se exige el mantenimiento que está estipulado en el pliego de condiciones», expone Helios Arias, presidente de la Asociación de Usuarios del Golf Municipal, entidad que hoy dará una rueda de prensa para denunciar la «precaria» situación.

Son muchos los problemas advertidos en La Llorea. Además de los hongos aparecidos («dollar spot» y «fusarium», como ayer publicó LA NUEVA ESPAÑA), está también las malas siegas, tardías labores de rastrillado de los bunker, árboles y ramas que no se retiran y hasta la pérdida de una campana de aviso, por seguridad, en determinadas zonas del campo. «El problema va más allá y así lo ha visto la Federación Española de Golf, que ha visto el campo y vio que era imposible realizar un campeonato», reflexiona Arias, en referencia al Campeonato de España Mid-Amateur Femenino que estaba previsto en La Llorea del 30 de octubre al 1 de noviembre y que, al final, tendrá que llevarse a cabo en el Real Club de Golf de Castiello.

La de Arias no es la única opinión en la misma línea. José Moya, por ejemplo, confirma que hace ya varias semanas que reparó en la aparición de hongos en el entorno del hoyo 9. «Se sabe que esta época es típica de hongos, y como yo debieron haberlo visto quienes se tienen que ocupar del mantenimiento, y comenzar a echar productos fitosanitarios para matar al bicho y evitar que llegase a más zonas, pero el problema es que nadie exige ni supervisa nada, la contrata va a su libre albedrío», sostiene este aficionado golfista, que sitúa la responsabilidad del mal estado de La Llorea desde la concejalía de Deportes hacia abajo.

Insisten, además, que el problema no es económico sino de gestión y buen hacer, puesto que el presupuesto es muy superior al que tienen otras instalaciones similares en otras zonas. También reflexionan desde la asociación que no una cuestión de la meteorología, pues «qué casualidad que esto solo haya pasado en los dos campos municipales». «Apenas hay días en los que el campo está bien. La media del año es mala, y muchos ya tienen asumido que vienen a jugar en precario, porque como no hay cuidado, en cuanto llueve mucho o pasa cualquier circunstancia, el campo se desmadra», insisten desde la entidad.

El traslado del campeonato a Castiello, reconocen, ha hecho que, por lo menos, se comience a dar visibilidad al problema que sufren los aficionados a un deporte que en Gijón podría ser «mucho más rentable». La empresa encargada de los cuidados lleva ya en prórroga del contrato «al menos tres veces». «Se nos prometió que en verano estaría licitado el nuevo pliego. Aunque con cumplir el actual, el campo estaría mucho mejor», insisten.

Menos críticos se mostraron ayer otros usuarios, como_José Manuel Vigón y Luis Ruano, que, «a excepción de algunos green», ven correcto el estado de la instalación municipal a la que acuden con asiduidad.

Por lo menos, ahora, se van a tomar medidas más inmediatas. Ayer mismo se colocaba un cartel en La Llorea avisando de «trabajos de mantenimiento debido a la afectación y estado de los greenes». De esta forma, el lunes 24 y el martes 25 estará cerrada la zona norte, y el 26 y 27, el campo entero. «El viernes 28 es previsible la apertura de todo el campo, siempre en función de la duración de los trabajos previstos», reza el cartel.