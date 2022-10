Un IBI diferenciado bajo y congelar agua y basura, vías a un pacto de la izquierda

Con las agujas del reloj recortando tiempos para el inicio del Pleno –convocado para hoy a las nueve de la mañana– los tres partidos de la izquierda en el Ayuntamiento de Gijón, PSOE e IU desde el gobierno y Podemos desde la oposición, intensificaron ayer por la noche las negociaciones para llegar a un acuerdo que garantice unas nuevas ordenanzas fiscales para 2023.

El acuerdo político es lo prioritario. Una vez conseguido tocará buscar las soluciones técnicas para ejecutarlo ya que el error de Podemos al registrar fuera de plazo las enmiendas que sobre las ordenanzas fiscales quería presentar a votación al Pleno complican el procedimiento. Hay opciones. Incluido demorar la votación de ordenanzas retirándola del orden del día de la sesión plenaria de hoy para retomar el camino a partir de la presentación de un nuevo documento a validar en la Junta de Gobierno.

Pero el camino se encontrará si hay acuerdo político que merezca buscarlo. En lo que tiene que ver estrictamente con las ordenanzas fiscales el debate se centra en la incorporación del IBI diferenciado, o IBI para ricos, y las tarifas del agua y la recogida de basura. ¿Cuáles son los márgenes de maniobra? La propuesta del gobierno no incorpora el IBI diferenciado y la intención inicial de Podemos no solo lo incluyó, sino aplicando el tipo máximo permitido, el 1,3%. Eso supone que hay opciones de cesión por ambas partes y el punto de encuentro podría ser el 0,79%, que fue el porcentaje que se fijó en las primeras ordenanzas fiscales de este mandato. Aunque finalmente, este IBI especial para inmuebles no residenciales de más de 1,5 millones nunca llegó a aplicarse.

El segundo debate está en la propuesta tarifaria para el agua y la recogida de basura. Aquí la opción viable que se maneja es que se mantengan congeladas. Una vía a la que se abre Podemos, que pedía una rebaja del 13%, en el caso de las familias y que puede ser asumida por el gobierno, que proponía subidas del 5 y 30%, respectivamente. Un acuerdo en las ordenanzas supondría dar un paso sólido en un marco más amplio de acción que alcance los presupuestos.