"Tendría que dimitir si no hubiera hecho nada, pero lo hice", se defiende Olmo Ron

«Emulsa necesita cambiar su gestión de personal y no confiamos en que este gerente pueda abordar esa labor». Así justificó el presidente de la Empresa Municipal de servicios de Medio Ambiente (Emulsa), el concejal socialista Olmo Ron, que vuelva a proponerle al consejo de administración que vote el cese de Alfonso Baragaño. Algo que ya se frenó hace unos días y que ha dado lugar a toda una batalla política. Todo enmarcado en la convulsión que vive la empresa tras conocerse un informe que evidenciaba, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, un supuesto caso de acoso sexual reiterado en el tiempo de un capataz a trabajadoras, la mayor parte eventuales cuyo mantenimiento del puesto dependía de las valoraciones de ese mando. El capataz ya ha sido despedido y hay un expediente sancionador para un encargado, que siendo conocedor de los hechos no los comunicó.

Que el actual gerente –empleado de la empresa desde hace más de una década y que accedió al puesto tras la jubilación de Pilar Vázquez no tiene que seguir es una de las cosas que Ron tiene claras. La otra es que no va a dimitir como se le sugiere desde la oposición municipal considerándolo el máximo responsable de cualquier problema en la empresa. «Debería dimitir si al conocerlo no hubiera actuado, pero no hubo inacción; en el momento en que fui informado tomé medidas», declaró Ron, que aseguró tener la confianza del gobierno local y de la ejecutiva de su partido. El edil deja claro su papel: «Yo no puedo estar en el día a día de la empresa para eso se designa un director gerente. Para que resuelva los problemas de ese día a día y traslade a la presidencia los de mayor enjundia»

Para Ron, que la oposición le culpe, es la consecuencia de «no tener más argumentos ante su metedura de pata», en referencia a que Ciudadanos, Podemos, Vox. PP, la Federación Vecinal y Comisiones Obreras no hubieran apoyado el cese del gerente y convocado un consejo alternativo, que no ha llegado a materializarse. El consejo que si se celebrará es el convocado desde la presidencia de Olmo Ron para la semana que viene con, nuevamente, votar el cese del gerente. Aunque hay movimientos de la otra parte para, por lo menos, cambiar el orden del día del encuentro. O, de no conseguirlo, generar algún tipo de boicot. La petición de esta parte del consejo es que la depuración de responsabilidades no se quede en el gerente. Sin excluir a Ron.

El presidente de la entidad les sugirió ayer a todos estos colectivos que contactaran con sus representantes en el Consejo de Mujeres de Gijón porque allí «tuvieron muy claro que las actuaciones decididas por el gobierno estaban encaminadas a abordar la solución que necesita la empresa»

El asunto está en manos de Inspección de Trabajo y la Fiscalía al tiempo que el Ayuntamiento, Emulsa y el Instituto Asturianos de Prevención de Riesgos Laborales han iniciado investigaciones para determinar la razón de que no se hubieran aplicado los protocolos antiacoso. «Queremos ver dónde estuvo el fallo porque es evidente que algo ha fallado cuando esas prácticas fueron durante mucho tiempo y no se activó el protocolo bien porque no se denunció (no hay ninguna denuncia de acoso sexual); bien porque no se detectó a tiempo», concretó Ron. A partir de los resultados de todos estos informes el gobierne quiere cambiar la gestión interna de Emulsa para que algo así no vuelva a pasar. Un trabajo que no consideran que pueda hacer Baragaño, que es trabajador de Emulsa desde casi dos décadas.

Al margen de cuitas políticas, Ron volvió a animar a los trabajadores a denunciar casos de acoso – «las víctimas son nuestra prioridad», dijo– y pidió a los gijoneses que se sientan orgullosos de Emulsa, como se siente él. «Que en una familia haya un presunto delincuente no convierte al resto de la familia en delincuentes. O a una comunidad de vecino por un vecino», evidencio. Entre el personal de Emulsa, unas 700 personas, hay gran desánimo e incluso algunos han sido increpados en la calle. Hay que recordar que el caso de acoso sexual coincidió en el tiempo con el conocimiento de un proceso judicial contra otro empleado por pedofilia.