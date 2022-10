Ana González, molesta con la ejecutiva del PSOE por difundir su foto con Monchu García y Floro

Una imagen enviada desde la Casa del Pueblo, la primera en la que salían juntos el secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García; la alcaldesa, Ana González, y el candidato a la Alcaldía, Luis Manuel Flórez, "Floro", ha vuelto a provocar una nueva tensión entre la ejecutiva y el gobierno local. ¿El motivo? Que la actual regidora pidió expresamente que no se realizara la fotografía cuando asistió el jueves a la comisión ejecutiva del partido. Es por ello que ayer Ana González reprochó la difusión de la fotografía a los medios de comunicación, lamentando "el escaso valor de la palabra dada por algunas personas dentro del partido, así como la situación de desconfianza que siguen alimentando con comportamiento así".

El jueves estaba convocada la comisión ejecutiva, con la presencia del candidato, Floro. A la vista del orden del día, la Alcaldesa optó por acudir a la cita, en la que se realizaron esas fotografías "en contra" de su voluntad y "sin su conocimiento". De hecho, no era la primera vez que Ana González mostraba su negativa a posar con Monchu García y Floro, pues, recién finalizado el proceso de primarias, "ya había manifestado al secretario general de la agrupación que no aparecería en ninguna foto con el candidato para no perjudicarle", expone la Alcaldesa a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA.

La justificación a la postura de Ana González, reiterada ayer mismo a Monchu García, está en que si se la apartó del cargo por ser "una persona poco empática, no querida y desagradable no tiene sentido que quieras a una persona así acompañando al candidato".

La Alcaldesa, además, deja claro que no fue consciente de que había sido fotografiada por encontrarse en una reunión de la ejecutiva del partido.