La izquierda blinda desde el Pleno la supresión del anillo navegable del Piles

Aurelio Martín, edil de Medio Ambiente, tuvo que escuchar ayer en el Pleno, a cuenta de la renaturalización del Piles, más de una lindeza sobre sus malas dotes como gestor y sus buenas artes como creador de polémicas, pero al final se salió con la suya. No fue reprobado, como pedía el Partido Popular, y le fue aprobada la iniciativa plenaria que como portavoz de IU firmaba junto a la socialista Marina Pineda –los dos partidos que gobiernan en Gijón– para dar un blindaje político al actual proyecto para el río que cuenta con 2,8 millones de fondos europeos. El proyecto avalado supone la eliminación del anillo navegable y deja en un segundo plano la búsqueda de una alternativa a la práctica del piragüismo.

La reprobación no salió adelante ante el no de los tres partidos de la izquierda, con Podemos desde la oposición, y la abstención del concejal no adscrito. La iniciativa del PP fue secundada por Vox, Foro y Ciudadanos. También fue el bloque de la izquierda quien garantizó la proposición plenaria, a la que dieron su no Foro, PP, Vox y el concejal no adscrito. Ciudadanos se abstuvo. Estas dos iniciativas, igual que varias preguntas de otros grupos que no llegaron a formularse, surgieron tras las dos sentencias ganadas en primera instancia por el Grupo Covadonga y que anulan parte de la contratación del plan de renaturalización. El Ayuntamiento ya ha formalizado el primero de los dos recursos. Un recurso cuyo texto, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, asegura que el mantenimiento del anillo navegable "atiende únicamente a los intereses privados de un club privado". Desde el Grupo se evitó ayer dar una respuesta concreta a ese argumento judicial o al resultado del debate plenario. Pero se lanzó un mensaje claro: "El Grupo ya ha dicho todo lo que tenía que decir; ahora toca actuar en consecuencia"

En esa idea de los intereses privados del Grupo profundizó Martín en sus intervenciones dejando claro que está dispuesto a hablar con la entidad deportiva– y de hecho cerró su discurso con un mensaje de mano tendida a buscar una solución para que haya piragüismo en las mejores condiciones posibles– pero no a que sea el club quien fije las condiciones de lo que hay que hacer o dejar de hacer en un espacio público. "El río es público y el anillo es público y no cabe que una entidad privada nos imponga los criterios. Los intereses privados deben respetar el interés general", concretó Martín.

Recordó el edil que el planteamiento de azudes hinchables del Grupo fue analizado pero desestimado por su mayor impacto ambiental. Todo ello en el contexto de presentar un proyecto para conseguir fondos "del Ministerio de Transición Ecológica, no del de Deportes". Y matizó luego que había condicionantes llegados desde la federación deportiva que eran inasumibles, como iluminar todo el río.

A la hora de buscar la reprobación del edil de IU desde la bancada de la derecha se hizo mención a "su falta de voluntad política para buscar consensos", "la imposición de su ideología por encima del interés general", el "freno a la participación ciudadana" y, sobre todo, a "la vulneración de los dos acuerdos plenarios anteriores". Y otro mensaje común, aunque la reprobación se personalizara en el edil de Medio Ambiente era extensible a todo el equipo de gobierno porque "todo se hizo con la complicidad del PSOE".

"Nosotros lo que reprobamos es que no hayan sido capaces de avanzar en el cambio del Muro, en el paseo de Fomento, en bajar los niveles de contaminación... lo que no vamos a reprobar es la renaturalización del Piles", concretó Laura Tuero como portavoz de Podemos-Equo. "Nuestra intención con esta reprobación era hacerle recapacitar en algo que está generando confrontación", explicó la portavoz del PP, Ángela Pumariega, como impulsora de la fallida iniciativa.

Igual que no se consiguió que el tercer acuerdo plenario sobre el Piles consiguiera mayor grado de apoyo a partir de una enmienda de Foro que ni siquiera llegó a presentarse pero que el gobierno asumía decolocando al Patronato Deportivo Municipal y la Federación de Piragüismo como interlocutores en la búsqueda de esa alternativa a la práctica deportiva en el río.

"Todo esto es una burda maniobra para contrarrestar los fallos judiciales y un lavado de cara del gobierno", sentenció Eladio de la Concha, de Vox; en una reflexión similar a la realizada desde el PP por Ángela Pumariega para quien "esto se trata de saltarse dos sentencias y las posibles responsabilidades, con lo que se quiere blindar no hay piragüismo hasta 2026 como mínimo".

Para Laura Tuero los tres millones de Europa para esta obra son una oportunidad para conseguir lo principal "que el Piles deje de ser un río contaminado", lo que no quita para pensar en el deporte. Y si es difícil que gobierno y Grupo se entiendan su opción es que todos se sienten a la misma mesa y a la vez para tomar acuerdos. "Si hay que quitar el anillo por cuestiones ambientales también habría que pensar en que Arcelor no estuviera en Gijón. Es evidente que la naturalización mejora el río, pero aquí hay otros intereses y a ustedes les toca conjugarlos", increpó el líder de Foro al gobierno local. Jesús Martínez Salvador ve viable reformular el proyecto actual para incluir el piragüismo, aunque ello rebaje la aportación económica europea conseguida a través de la Fundación Biodiversidad.

"Primero un río limpio y luego pensamos en cómo hacer deporte". Ese fue el orden de prioridades que reivindicó José Carlos Fernández Sarasola, portavoz de Ciudadanos, "para que ningún niño gijonés esté en aguas contaminadas. Hay que recordar esos casos de problemas en la piel y de gente que acabó en urgencias que se vivieron. El Grupo hasta tiene un protocolo".