Un Lázaro de Tormes de hip-hop y litrona

El Lázaro de Tormes del valenciano Roberto Hoyo es rapero, bebe litronas y fuma en el escenario e interacciona con el público. La obra «Lázaro» es la primera creación de este dramaturgo que, con tan solo 25 años y a través de su compañía «Leamok», ha logrado rascarse un hueco en el panorama teatral nacional y hacerse con un reconocimiento del Festival Russafa Escènica. Presentará la obra en el Jovellanos este domingo a las 19.30 horas. «Siempre quise mezclar la literatura clásica con el hip-hop», asegura el joven.

La idea aunar estos dos géneros surgió de mera experiencia personal. Explica Hoyo: «Como adolescente he estado bastante influenciado por la literatura universal, y también, paralelamente por el hip-hop y la cultura urbana. Llegó un punto en el que había acabado la carrera y sabía que tenía que empezar a buscarme la vida». Y añade: «Al pensar en qué clásico podría adaptar, este fue el primero que se me vino a la cabeza, porque el personaje está en el mismo punto que yo: pensando cómo buscarse la vida de manera pícara y echándole un poco de cara». El resultado ha sido un personaje a veces cómico y a veces serio, y su creación fue también para Hoyo un proceso de aprendizaje. «Me tocó ponerme a ser director y escritor, y no había hecho ninguna de las dos cosas antes. Pero ayudó poder servirme de un clásico que sabía que la gente ya conocía, porque sabía que yo no tenía que explicar tanto y era más fácil de contar. La historia del personaje viene a ser: ‘cómo dejé de tener amor para ser el puto amo’».

Pese a la temática, Hoyo no cree que haga un teatro para jóvenes. «Yo hago teatro para adultos, pero al ser joven y usar estas corrientes tampoco quise engatusar a nadie ni camuflar nada. Sí creo que mi teatro representa a mi generación, pero también me ha sorprendido ver que a gente más mayor en el público que conecta con el personaje», señala. Ayuda, también, que la oralidad clásica no se pierda en una adaptación tan moderna. «La gente ve una obra de teatro, en ese sentido, clásica. Quería rescatar esa idea del ‘Lazarillo’ original, esa cosa popular de las historias que le cuentas a la gente en la plaza. Eso me permite reaccionar si alguien en el público me habla y me obliga a saber improvisar», comenta el actor y dramaturgo, que con su compañía ha adaptado también a «Hamlet» y está en proceso de cerrar la trilogía con una versión moderna del «Don Juan». «Este tipo de obras no sustituyen a la lectura de clásicos, pero sí puede ser una manera de acercar la historia a gente que no tienen intención de leerlos», completa.