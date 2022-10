Los debates sobre la renaturalización del Piles y el no debate sobre las ordenanzas fiscales centraron una larga sesión plenaria que en la sección de proposiciones incluyó dos iniciativas al margen de los temas estrellas de la sesión. Iniciativas que se resolvieron de manera muy distinta. El PP cosechó un no a su veterana reivindicación de impulsar la Navidad con un programa potente que atraiga turistas y movilice el consumo local. "No quiero pensar que esto se hace por el sectarismo de la izquierda con las cuestiones religiosas", afeó Ángeles Fernández-Ahúja. A Eladio de la Concha, de Vox, sin embargo, solo le faltó Podemos para conseguir la unanimidad a su propuesta de impulsar laborales formativas e informativas entre los mayores de 65 años para prepararles contra los, cada vez más, delitos y estafas de la cibercriminalidad.