Las AMPA se unen por una mayor visibilidad en el primer encuentro de Familias y Escuela

Visibilidad, más participación y que se facilite la conciliación para frenar la desaparición de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) por falta de disponibilidad para desempeñar esta tarea. Estas fueron algunas de las reivindicaciones que se abordaron ayer en el Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur, dentro del I Encuentro Familias y Escuela, en el que participaron juntos representantes de una treintena de AMPA de Gijón, prácticamente la mitad de las que existen en la ciudad. "Estamos muy contentos con la puesta en marcha de estos encuentros y confiamos que duren muchos años y se fomente la participación", destacó Raquel Álvarez, secretaria de la FAPA Miguel Virgos (Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Asturias).

Por parte del Ayuntamiento de Gijón estuvieron presentes Natalia González, concejala de Bienestar Social; y Marcos Juez, jefe del departamento de Educación en la Fundación Municipal de Cultura y Educación. Ambos explicaron la importancia de que las AMPA conozcan las opciones y la forma de acceder a ayudas y subvenciones, así como la forma de llevar a cabo trámites burocráticos. "Sirve para crear un conocimiento entre ellas, que fortalezcan sus lazos, y que puedan adquirir las técnicas necesarias para cuando se enfrenten a la petición de subvenciones, tengan ese conocimiento", incidió Natalia González. "Las AMPA no es algo fácil, es voluntario, y trabajar con la administración entraña su dificultad. Es importante recibir información de cómo hacerlo", subrayó en la misma línea Raquel Álvarez.

Marcos Juez, además, recordó que hay una línea de ayudas municipales de 57.600 anuales, a la que se han presentado casi una treintena de centros, pero apenas ninguna AMPA, algo que achacó al posible desconocimiento de las mismas. Juez incidió en que estas subvenciones van destinadas "a varias líneas, entre ellas actividades teatro, música, puesta en marcha de coros o huertos escolares".

Las AMPA, por su parte, aprovecharon la cita para reivindicar su papel. "Es necesario que tengamos una participación real en los centros educativos, que no se nos vea como los que organizamos las fiestas del chocolate, sino que participamos en la educación integral de los peques", destacó Raquel Álvarez, que añadió en la misma línea: "Pedimos que no se nos escuche. No tenemos visibilidad".

Entre las preocupaciones que tienen para el futuro se sitúa, por un lado, el cambio de ley educativa. "Hace que estemos perdidos, nos interesa conocer el funcionamiento interno para trabajar en los hogares", destacó la secretaria de FAPA Miguel Virgos, que también lanzó un mensaje de preocupación sobre el relevo a la hora de asumir estas entidades: "Cada vez desaparecen más Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, renovar las juntas directivas es difícil, por eso pedimos la conciliación para estar con los peques y también para esto".