El Astur King, "la casa común" de cuatro generaciones

Hace ya más de una década que el popular Astur King echó la persiana de la calle Marqués de Urquijo. Su cierre su puso la puntilla a toda una época dorada que vivió el barrio de La Arena durante los años 80 y 90, congregando a generaciones enteras de jóvenes al reclamo de la principal zona de ocio de aquella época. Pero el recuerdo sigue latente en muchos de esos adolescentes que guardan la imagen y el agradecimiento intacto a aquella "casa común" que supuso el negocio liderado por Manu Ordiales. La mejor prueba está en que la fiesta homenaje al Astur King, junto al Colonial, del pasado fin de semana en el Albéniz –la iniciativa se bautizó como "El sitio de mi recreo"– colgó el cartel de no hay billetes y la sala se quedó pequeña. "Seguro que si dentro de un año lo volvemos a hacer, se vuelve a llenar, porque estos días son muchos los que se acercan y me dicen que no se enteraron de la fiesta y que les encantaría estar", bromea Manu Ordiales, emblema de la hostelería de La Arena.

La historia del añorado establecimiento arrancó en 1982, desvela su propietario. "Hasta que cerramos en 2010 pasaron por ahí cuatro generaciones, hermanos y hasta hijos de personas que estuvieron antes", destaca Manu el del Astur King. Pero antes del mítico nombre, "estaba el Neón". ¿Por qué el cambio? "Fue cuando la guerra de Ruanda. Mi mujer, Luzma (Fernández), se empeñó en enviar dinero, de aquella en pesetas, para todas esas personas que estaban sufriendo por la guerra. Todo fue iniciativa de ella", recuerda el hostelero, que también tiene muchas palabras de agradecimiento para el trabajo de su hija, Ángela, en el negocio familiar. "Estoy muy orgulloso", reconoce. El Astur King se fue convirtiendo poco a poco en el punto de encuentro para muchos jóvenes. Muy habituales eran los alumnos del colegio Corazón de María, también de la Inmaculada y La Asunción, entre otros. Todos coinciden en el buen ambiente que se respiraba entre aquellas cuatro paredes. "Nunca había problemas dentro del bar. Nosotros ofrecíamos mucho bueno, pero la clientela mucho mejor todavía", agradece Manu Ordiales. De esa misma opinión es Eduardo Fanjul, que durante muchos años trabajó al lado de su mentor, tanto en fiestas de Nochevieja como en la Semana Negra. "Estabas siempre como en casa. Porque era la casa común para muchos. Allí te inculcaban muchos valores, porque se preocupaban por ti, porque estudiaras, y si veían que ya habías bebido mucho, te decía que ya no te servía nada más", reconoce Fanjul, que impulsó la celebración en el Albéniz como homenaje al Astur King y al Colonial, local que regentó hasta antes de la pandemia. Pero él lo tiene claro: "Mira que tuve un bar como el Colonial que lo petaba, durante muchos años, pero no tenía nada que ver, porque el Astur King fue lo máximo". Una muestra de la popularidad de este negocio de La Arena, al que muchos iban antes y después del paso por discotecas como el Oasis, fue que durante una época llegaron a poner un euro de entrada para evitar la masificación. "Ponte que empezaramos a las siete de la tarde a cobrar, pues a la 1.30 muchos sábados llegábamos a tener ya más de mil y pico euros. Era mucha le gente que se movía ahí, porque éramos como una familia", recuerda Ordiales. Pero como todo, también tuvieron sus problemas cuando La Arena iba languideciendo como punto neurálgico de la "movida". El hostelero lo achaca a la proliferación del grupo de los Verjas, jóvenes que durante varios años provocaron numerosos y graves agresiones en distintos puntos de la ciudad. El Astur King fue el último en cerrar, sostiene Ordiales, porque "para ganar 600 euros, pesa más la calidad de vida". Ahora lo echa de menos. "Tengo casi 68 años y me siento joven, pero si me siento viejo a veces es porque me falta el Astur, la gente te contagiaba esas ganas, porque una época muy buena". La mejor prueba estuvo en el Albéniz, donde, mientras sonaba la música con DJ "Pulpo", no paró de recibir besos, abrazos y gestos de gratitud desde que entró por la puerta. "Estoy seguro que si lo volvemos a hacer, volverá a llenarse", advierte, satisfecho del cariño, el popular hostelero del Astur King, que sigue en el recuerdo de cuatro generaciones. "Llevábamos tiempo pensando en hacerlo y se merecía ese homenaje", resuelve Fanjul.