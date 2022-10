La gota que desbordó el vaso de los abusos en Emulsa

"Emulsa en su empeño por proteger los derechos de sus trabajadoras y trabajadores, su dignidad e igualdad, se compromete a mantener un ambiente de trabajo libre de cualquier conducta susceptible de ser considerada acoso laboral (mobbing), acoso sexual y acoso por razón de sexo, así como cualquier otro tipo de conducta indebida o comportamientos abusivos que ocasionen un mal clima laboral". Así empieza el protocolo de prevención e intervención ante situaciones de acoso integrado en el Plan de Igualdad de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente (Emulsa). Un documento al que la realidad de uno de los mayores escándalos que se han sufrido en las empresas municipales de Gijón, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, ha hecho trizas.

Ahora mismo, Fiscalía, Inspección de Trabajo, el área de personal del Ayuntamiento, el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y la dirección y el consejo de administración de la empresa están movilizados ante el resultado de una comisión interna de investigación que evidenció un presunto caso de acoso sexual de un capataz a trabajadoras a su cargo, la mayoría eventuales. Un comportamiento reiterado en el tiempo al que nadie puso coto. Unos porque no lo sabían y otros porque preferían mirar hacia otro lado. O eso se dice en la empresa

Pero ¿cómo se llegó a destapar este grave caso de acoso sexual? Hay una fecha importante: 31 de enero de este año. Es el día que consta en el registro de entrada del escrito enviado a la gerencia, la responsable de recursos humanos, el jefe de servicio de jardines y el responsable de riesgos psicosociales por un trabajador denunciando el acoso laboral de su capataz. No era la primera vez. Ya lo había comunicado sin éxito en 2014. La misiva describe unas condiciones de trabajo distintas a las de sus compañeros en base a las pautas que le marca el capataz, pero también hace referencias a faltas de respeto continuas o desprecio a sus comentarios. Todo a voces y con insultos. El mismo trabajador comenta que habló del caso con el encargado, del que dice presenció esos gritos y faltas de respeto, sin que se tomara medida alguna. "Sal de aquí que estás contaminado" había sido la bienvenida del capataz al trabajador tras reincorporarse de una baja. Eso pasó solo unos días antes de esa denuncia que acaba con "me pregunto cuanto tengo que aguantar esta situación, que está empezando a afectarme en lo personal".

La mayor parte de las afectadas eran eventuales: mantener su puesto dependía del acosador

Ese es el punto de partida de investigación por un caso puntual de acoso laboral que dio lugar a una segunda investigación, por un caso generalizado de acoso sexual del mismo capataz: la que está a punto de costarle el puesto al gerente de la empresa, ha colocado al edil socialista y presidente de Emulsa, Olmo Ron, en la diana de la bronca política y va a generar todo un cambio en la gestión de personal de la empresa y en sus protocolos de actuación.

Pero para dar el salto del acoso laboral al sexual faltarían meses, los que tardó el trabajador, con el apoyo sindical de UGT, en conseguir superar una carrera de obstáculos procedimentales. A esa denuncia de enero nadie le contestó por no haber usado el formulario correcto, así que unas semanas después, y tras asesorarse, va a la sede de la empresa en Roces para entregarlo a la jefa de recursos humanos, que se niega a recepcionarlo. Ante esta situación, quien recepciona el escrito es la persona que acompaña al trabajador en calidad de asesor y que, desde hace unos días, tiene la condición de asesor confidencial, lo que le avala para hacerlo. El protocolo da la condición de asesor confidencial a seis personas y les garantiza formación y recursos para acompañar a los trabajadores que denuncian casos de acoso de todo tipo.

Superadas las 48 horas que marca el protocolo para activar el procedimiento no pasa nada. Es la representación sindical quien pide explicaciones a la jefa de recursos humanos que entiende que es quien ha recepcionado la denuncia quien debe activar el protocolo. Al fin llega esa activación, pero en la primera reunión de la comisión vuelven los problemas: el trabajador ha puesto como testigo a quien le recogió la denuncia y el planteamiento es que esa persona no puede seguir como asesor confidencial. No sirve que renuncie a ser testigo. También renuncia la jefa de recursos humanos como asesora confidencial y hay que volver a la casilla de salida.

Vuelta a presentar la denuncia por acoso, vuelta a registrar y vuelta los problemas con asesores que faltan o están de vacaciones. La peripecia, que ha llevado al trabajador a dar marcha atrás en algún momento, y que coincide con su traslado de puesto de trabajo al único local que había dicho que no quería ir, se acaba sustanciado en esa denuncia fechada el 20 de mayo que es la que da lugar a que la investigación oficial comience al fin. En una de las 18 reuniones celebradas por su caso, uno de los testigos, representante sindical, es quien pone sobre la mesa la existencia de rumores sobre actitudes de acoso sexual a compañeras por parte de ese mismo capataz que aquí se investiga.

Ese testimonio da fuerza a comentarios del trabajador denunciante sobre situaciones vividas por alguna compañera y favorece la apertura de esa segunda línea de investigación. Y los resultados van más allá del reproche a comentarios sexistas que todos podían haber oído como "dónde va la cosa más sexi de Pericones", que se indica en la declaración inicial. Las mujeres que decidieron participar en la investigación enumeraron que el capataz les hacía observaciones sugerentes y desagradables, comentarios sobre su apariencia, o que incluía en sus expresiones abusos verbales deliberados de contenido libidinoso. Además, había invitaciones impúdicas, gestos obscenos, contacto físico innecesario o rozamientos.

La veracidad de esas declaraciones es incuestionable para la comisión, que cita en su informe la "declaración desgarradora de una trabajadora eventual con secuelas emocionales derivadas de ese acoso". Que la mayor parte de las acosadas fueran eventuales justifica en parte que nadie hubiera denunciado. Es el capataz quien valora el trabajo de los operarios; así que seguir manteniendo su puesto de trabajo dependía del acosador.

Los miembros de la comisión buscan entonces el testimonio de toda la cadena de mando. Y eso lleva a saber que el encargado era conocedor de esas prácticas y que incluso encargó una investigación a espaldas de sus jefes. Justo lo contrario que tenía que hacer. Las conclusiones de ambos informes se conocieron el 26 de septiembre. El informe de acoso sexual ha provocado que toda Emulsa tiemble, el despido del capataz y una sanción al encargado a la espera de lo que diga Fiscalía. El informe de acoso laboral del trabajador que con su denuncia hizo que las aguas se desbordaran solo ve en el trato recibido del capataz "una conducta indebida, que se hace extensiva no solamente al denunciante sino también a una parte significativa del personal a cargo del denunciado, en función de sus preferencias o afinidades".