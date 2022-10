Pineda, concejal del PSOE: "Sin ordenanzas, igual hay que rebajar la periodicidad de limpieza y recogida de residuos"

El gobierno local se vio obligado a retirar el viernes sus ordenanzas fiscales ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con la oposición, ni con Podemos-Equo ni con Ciudadanos, dos formaciones con las que sí fructificaron otros años del mandato La portavoz del gobierno y concejala de Hacienda, Marina Pineda, aprovechó el Pleno para lanzar reproches a diestra y siniestra por lo que afectará a los servicios públicos. La situación más preocupante está en la empresa municipal de limpieza, Emulsa.

–¿Retirar las ordenanzas fiscales es un fracaso del gobierno local?

–Siempre es un fracaso tener que retirarlas. Nosotros ya presentamos unas ordenanzas muy muy modestas, pues somos muy conscientes de la situación económica que hace que muchas familias lo estén pasando mal y quisimos ir al mínimo indispensable para el sostenimiento de los servicios públicos esenciales. Había retoques en materia de fiscalidad verde, movilidad, pequeña bonificación del IBI por instalaciones energéticas y, lo fundamental, era la tarifa de la empresa de basuras. Emulsa se ve especialmente castigada por la subida de combustibles, costes energéticos y, por otro lado, la subida de tasas de Cogersa y el nuevo impuesto de la ley de Residuos, que supone un gasto de más de tres millones. Para cubrir todo eso se necesitaba un incremento de la tarifa del 30 por ciento. Son 21 euros al año. Para quien lo está pasando mal puede ser dinero, pero no es una cantidad desorbitada. Estábamos dispuestos a rebajarlo a la mitad, con la confianza de que el Principado se hiciera cargo de una parte del impuesto de residuos, pero bajar de eso es poner en una situación muy muy complicada a la empresa.

–"Serán todos ustedes responsables de lo que suceda con nuestros servicios públicos", dijo usted en el Pleno. ¿Qué puede suceder?

–En 2023 tenemos que hacer frente a la subida de los costes energéticos, que puede ser hasta del 350% y habrá que afrontar con el presupuesto. El incremento retributivo de los trabajadores, que supone para el Ayuntamiento más de 6 millones de euros; la cofinanciación de proyectos europeos, la subida de los materiales, que se refleja en toda la contratación pública… Con este panorama que resulta muy muy difícil mantener unas cuentas. Y tenemos, además, que habilitar dinero para transferir a Emulsa y conseguir que se mantenga el servicio de recogida de residuos.

–¿Hay riesgo de que no se mantenga el servicio como hasta ahora?

–Tal vez no tengamos más remedio que rebajar servicios. Igual hay que rebajar la limpieza y recogida de residuos, con menos frecuencias. No sé qué medidas, pero igual hay que hacer las cosas con menos periodicidad, pero será la consecuencia de no haber sabido ser responsables. Deberíamos estar orgullosos de pagar tributos, porque hace que tengamos servicios públicos, y los utilizan algunos toda la ciudadanía, como la recogida de basuras, pero la mayoría los utilizan quienes más dificultades tienen. Por eso, nos sorprende que un partido de izquierdas como Podemos proponga reducciones lineales indiscriminadas. Porque eso se aplicará a todas las familias con independencia de su nivel de renta. Y el problema de los tributos municipales es que no tienen esa capacidad de redistribución de la renta que sí tienen los impuestos.

–¿Con qué partidos intentaron pactar las ordenanzas?

–Éramos conscientes que no había ninguna posibilidad de negociación ni con PP ni con Foro. Durante los ocho años que Foro gobernó se mostró indiferente a las necesidades de ingresos de este Ayuntamiento. De hecho, se vio en su gobierno que los primeros años siguieron funcionando las cosas por la inercia de muchos años de gobierno socialista, pero en sus últimos cuatro años las cosas dejaron de funcionar, al punto de tener que presentar un plan económico financiero, precisamente por el desequilibrio que provocó sus años de congelación de tributos. Nosotros nos hemos focalizado este mandato con Ciudadanos y Podemos. Ciudadanos partía de la congelación, hablamos con ellos y siempre nos dijeron que estaba muy difícil este año, pero el equilibrio de negociación con Ciudadanos y Podemos es posible; pero siempre que ambos grupos tengan planteamientos. En el momento que Podemos presentó las enmiendas fuera de plazo, ya no se puede negociar.

–¿Tardó el gobierno en iniciar la negociación?

–El gobierno tuvo contactos informales antes de la presentación de enmiendas. Pero los contactos formales no pueden empezar hasta que conoces los planteamientos de los demás. Las negociaciones tienen sus liturgias, pero sí hubo antes esos contactos para ver si existe voluntad de negociar. Pero la de verdad ya es cuando se formalizan las propuestas de los grupos. Eso sí, no es cierto que no negociásemos hasta el último día, como dice Podemos, llevábamos una semana. Sabíamos que era una negociación abocada al fracaso por esas enmiendas presentadas fuera de plazo. Cualquier acuerdo pasaba por retirar las ordenanzas y volver a presentarlas, con la dificultad de que deben estar aprobadas antes de 31 de diciembre.

–¿Y por qué no se intentó esa opción de volver a presentarlas?

–Esa posibilidad pasaba porque Podemos nos diera una garantía de que estaba dispuesto a hablar de las tarifas de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) y, fundamentalmente, de Emulsa, pero lo único que nos dijeron fue congelación de tasa porque es año electoral y a cambio IBI diferenciado. El problema es que no son elementos compensatorios, porque el IBI que se implante para 2023 se ingresa en 2024 por lo que no nos resuelve nada.

–¿Ha pesado que haya elecciones el año que viene?

–Es que durante la negociación con Podemos era el único argumento que me daban, que estábamos en año electoral. Si Podemos siempre mantiene que es necesario garantizar ingresos suficientes, pagar impuestos, para mantener esos servicios. ¿Cuál es la razón de que ahora se nieguen? No entiendo que un partido que se dice de izquierdas pida bajar impuestos porque estamos en año electoral. No me parece un argumento serio.

–En el Pleno también criticó a la derecha. Les llamó hipócritas.

–Es la realidad. La derecha nos acusa de querer recaudar y castigar al ciudadano con impuestos, pero en Oviedo, por poner un ejemplo cercano, mantiene un IBI, general que se aplica a todo el mundo, del 0,54 cuando aquí tenemos el 0,45. En Gijón hay menos tributos y más servicios, además de la descentralización, es decir que los servicios se han acercado a todos los barrios, a través de los centros municipales, las instalaciones deportivas, los centros de trabajo social… Eso son instalaciones, gastos de luz, personal… gasto corriente. Es una hipocresía que el PP nos diga cada día que hay que bajar impuestos y allí donde gobiernan tienen impuestos más altos. Si nosotros tuviéramos la presión fiscal de Oviedo tendríamos alrededor de 43 millones de euros más.

–¿Se puede enmendar la situación?

–Los tributos se devengan el 1 de enero. En el IBI o en la viñeta no se podría, por ejemplo, pero las tasas y las tarifas se pueden revisar a lo largo del año. Se podría en diciembre, enero o febrero aprobar un proyecto de modificación de alguna tasa o tarifa concreta y por eso no renunciamos a que algún grupo municipal entre en razón cuando vea las cuentas de Emulsa al final de año y entiendan que no pretendemos en engañar a nadie. Es la pura realidad: será un año muy difícil para todos. Para la ciudadanía, pero también para el Ayuntamiento.

–Las expectativas para aprobar los presupuestos no son muy altas, ¿no?

–Si los partidos se plantean que es año electoral y no pueden aprobar los presupuestos por ser año electoral… pues es triste. Creo que por pura responsabilidad deberían afrontar la negociación pensando de verdad en los intereses de la ciudad. Lo que nos plantea esta situación son muchas dificultades para cuadrar las cuentas. Y hay un incremento de gastos mientras que los ingresos no suben al mismo ritmo.

–Anunció esta semana que revisarán los protocolos del Ayuntamiento tras los casos de acoso ocurridos en Emulsa.

–Estamos examinando la situación. Los protocolos son negociados. En el papel parece que están bien, pero a la hora de la verdad es complejo y complicado. Debemos actuar para mejorar la protección de las posibles víctimas. Y las direcciones de las empresas, las gerencias y responsables de recursos humanos deben extremar las precauciones y la vigilancia y garantizar siempre la protección de las víctimas que denuncien. Si no se tiene esa sensibilidad, es muy difícil que se puedan descubrir esas situaciones. No se puede ni esconder la cabeza ni intentar tapar, que creo que es lo que ha venido sucediendo en la empresa desde hace muchos años.

–Tras la tormenta en el PSOE y el relevo de Ana González, ¿hay tensiones en el gobierno local?

–El gobierno se ha comprometido a seguir gobernando y seguimos haciéndolo. No confundamos las discrepancias internas con el trabajo en el Ayuntamiento. Se sigue trabajando como siempre, de forma coordinada.

–¿Se ve como número dos de Luis Manuel Flórez?

–No toca eso. El partido, el candidato y la militancia, cuando llegue el momento, decidirán quién va en las listas.