El PSOE plantea crear un comité independiente para lograr la capitalidad europea de la Cultura

El PSOE de Gijón plantea implicar a la ciudadanía, organizaciones y colectivos culturales, económicos, educativos y sociales en la elaboración de una estrategia a desarrollar entre 2023 y 2031 para conseguir que Gijón sea designada Capital Europea de la Cultura ese último año. Una estrategia en la que se contaría con las aportaciones del Ayuntamiento, pero que debe buscar un consenso mayor en la ciudad. La propuesta, a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, parte del responsable de Cultura en la ejecutiva, Jorge Fernández León, y ha sido enviada a una treintena de afiliados vinculados al área cultural, entre los que está el concejal, Manuel Ángel Vallina. El texto aboga por un nuevo enfoque para la transformación de la actual estructura de funcionamiento de los servicios culturales en Gijón y por crear un comité independiente para la candidatura, con la Alcaldesa de vicepresidenta.

El planteamiento pone sobre la mesa los primeros pasos que se deberían de dar para desarrollar esa estrategia, comenzando con la presentación a las fuerzas políticas, sindicales, sociales y económicas de Gijón de un documento inicial que acabe llevando a que el pleno municipal recomiende, a ser posible por unanimidad, el inicio del proceso para postularse como Capital.

El PSOE local propone que los dos primeros años se dediquen a desarrollar el documento de la candidatura, centrándose principalmente en lo que podría ocurrir en 2031 si Gijón resulta elegida. También se plantea un cronograma para el lanzamiento de la candidatura, fijando como objetivo contar con una primera versión del programa estratégico para la primavera de 2024, que sería aprobado por el Ayuntamiento de Gijón y previamente por un Comité Directivo Independiente constituido al efecto para supervisar las acciones y estrategia de la candidatura, comité del que la Alcaldesa sería vicepresidenta y que contaría con representantes de las principales fuerzas políticas de Gijón. Una de las claves para el éxito es lograr un documento lo más consensuado posible, por lo que la ejecutiva socialista plantea que el primer año se dedique a concretar la estrategia cultural, con un periodo inicial de seis meses abierto en el sentido más amplio a la participación ciudadana.

La propuesta del PSOE recalca que se debe presentar una candidatura que refleje e incluya a toda la ciudad y el municipio, así como al entorno geográfico cercano y en cuyo planteamiento estratégico haya participado la ciudadanía, mediante esos seis meses de consulta a colectivos, empezando por las organizaciones y gentes del ámbito cultural y siguiendo por organizaciones económicas, educativas y sociales tanto de Gijón como de otros municipios que apoyen la candidatura. Recoger opiniones de ciudadanos a través de internet y de eventos en vivo también formaría parte de ese periodo inicial en el que, resaltan, no se deben tomar decisiones sobre las metas, los objetivos, los valores y el enfoque central de la estrategia. El PSOE plantea que debe ser una estrategia para la ciudad, no sólo para el Ayuntamiento, aunque se tengan en cuenta los planteamientos y sugerencias de este último. Una estrategia que se plasme en un "cronograma de compromisos y objetivos que vayan más allá de la consecución o no de la candidatura".

Según el planteamiento, el comité directivo independiente estaría apoyado por un equipo de profesionales del Ayuntamiento y expertos externos. No sólo de la cultura, sino también del deporte, los asuntos sociales y otras áreas.

Una estrategia transversal en la que se buscará reposicionar el valor de la cultura, como un elemento transformador en ámbitos como la vivienda, la planificación y la regeneración urbana, la salud y el bienestar, la atención social a los adultos, los servicios infantiles y la educación. El PSOE plantea que la estrategia que se defina no se debe ceñir a implementar nuevas políticas culturales, sino también a colaborar en esos ámbitos, poniendo la cultura en el centro de elaboración de políticas. Apunta también que la definición de cultura debe ampliase, no limitándola a las artes y creación tradicionales. El equipo de apoyo al comité tendrá por tanto que "diseñar los planes de transformación de la actual estructura y funcionamiento de los servicios culturales", repensando a fondo las funciones de los equipamientos y servicios, fijando prioridades en su desarrollo y dotándolos de recursos adecuados para el mantenimiento de los planes de acción. La candidatura supondrá, señalan, generar "una cantidad sustancial de inversiones en cultura, arte, educación e infraestructuras".

La estrategia esbozada por la ejecutiva socialista defiende que para la candidatura a capital europea de la cultura es precisa "la puesta en marcha y resolución con años de antelación, de dotaciones de equipamientos y recursos humanos, estrategias integradas relativas a derechos culturales y de participación ciudadana en la vida cultural y fórmulas para el desarrollo de las industrias culturales y creativas en Gijón". También plantea constituir redes de apoyo local, nacional e internacional a la candidatura. Debe tenerse en cuenta, añaden, que la forma de crear y consumir cultura ha cambiado, basándose cada vez más en lo digital, si bien la lectura por placer sigue siendo la actividad cultural más popular.

Multiplicar los beneficios

El desarrollo de la estrategia en sí para optar a la capitalidad cultural ya aportará beneficios, señalan los socialistas, citando el crecimiento de las industrias culturales y su reputación, la formación de alianzas entre organizaciones culturales, el aumento de la confianza en sí mismo del sector cultural y que otros sectores como el educativo y el logístico puedan aprovechar la candidatura para impulsar sus propias agendas. Si Gijón resulta elegida, los beneficios se multiplicarían, por el retorno de la inversión debido a la atracción turística, la creación de empleo en industrias culturales y creativas, el aumento del perfil nacional e internacional de Gijón, las inversiones en servicios ciudadanos y para las organizaciones culturales, los vínculos con otras ciudades europeas y el acceso a futura financiación de la UE en convocatorias culturales.