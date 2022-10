«La cocaína está dando problemas; mucha gente ya no ve su consumo como algo raro»

El médico Eduardo Carreño, jefe de servicio de la Unidad de Desintoxicación del Hospital Covadonga (Gijón), especialista en adicciones y responsable de la Clínica Médico Psicológica Asturias, lleva más de 35 años tratando a personas con problemas de consumo de drogas y entiende que ahora, cuando la pandemia ha puesto en evidencia la importancia de la salud mental y el sistema público, la sanidad regional tiene aún pendiente la tarea de integrar el tratamiento de adicciones en su sistema público. Desde su consulta en Gijón, alerta del repunte de adicciones en jóvenes por abuso de alcohol, del impacto del consumo de cannabis en menores de edad y de la nueva normalización de la cocaína en el ocio nocturno local.

–¿El problema con las drogas es menor o les hemos perdido el miedo? Cabueñes cerró en pandemia su Unidad de Desintoxicación Hospitalaria.

–El problema que hay hoy con la atención a las drogas es que la realidad no es la percepción que tiene la gente de la calle. Yo empecé a trabajar en esto en 1986. Tengo 4.000 historias abiertas. Y me pongo a mirar ahora lo que hacíamos antes y me dan temblores. En aquel momento esto de las drogas se empezaba a considerar y se sabía que había temas de dependencia física pero, en general, se veía como un problema social, como conductas socialmente desviadas. Y se trataba a la gente en el circuito sanitario, pero se trabaja, sobre todo, en la reeducación. Luego se empezó a investigar y se encontró que muchas drogas funcionan cerebralmente de manera similar a como lo hacen ciertos comportamientos adictivos.

–Un adicto a las compras tiene alterado el cerebro de manera similar a un cocainómano.

–Sí. Hay una estructura cerebral que se estimula cuando siente placer y quiere repetirlo.

–Con cierta predisposición genética a padecerlo, entonces.

–Claro. Todas las drogas enganchan, pero lo hacen más en cerebros con cierta predisposición. En alcoholismo se han encontrado unos genes que están implicados en un tipo de alcoholismo que puede ser hereditario. Si el que lo hereda no bebe, nunca va a tener problemas, pero si lo hace tiene más posibilidades de que se convierta en un problema serio. La cuestión es que hoy tenemos el método científico y técnico para abordar estos problemas. Pero no es accesible a todos.

–¿En qué sentido?

–En que en la privada tienes que poder pagártelo y en lo público para que inviertan en ello tiene que interesar. Interesó actuar en la crisis de la heroína porque provocaba muchos problemas sociales, pero ahora...

–¿Ahora?

–Ahora los consumos son otros y el sistema no se ha adaptado. En Asturias y en todo el país hay una estructura muy ramificada pero my destinada a los viejos consumidores de heroína. Y la gente de ahora tiene problemas muy diferentes.

–¿Qué se consume en Gijón?

–El problema ahora mismo, por lo que vemos en consulta, es el alcohol. Lleva tiempo siendo la droga más consumida, pero ha variado la forma de consumir. El perfil de adicto antes era un hombre que consumía de forma continuada en alta o moderada cantidad.

–Y ahora se bebe en botellones.

–Sí, ahora la tasa está más equiparada entre mujeres y hombres y, sobre todo en los jóvenes, se consume por atracón. Sigue habiendo ese perfil de hombre que bebe a diario, pero los jóvenes ahora consumen de esa otra manera, con ingestas inmensas los fines de semana. Por semana, a clase. Y al siguiente fin de semana, otra ingesta inmensa. Y ahí surgen dos problemas. Una, que cuando sometes al cerebro, al hígado y al riñón a esa situación de intoxicación-abstinencia constante te haces casi más daño que cuando hay un consumo continuado donde casi el cuerpo se va adaptando a las dosis. La otra, que en esas fases de atracón los jóvenes acaban en tal estado que acaban consumiendo otras cosas. Otro problema del alcohol es que no es como otras drogas que si las dejas pasas tu síndrome de abstinencia y la cosa se queda ahí y no pasa nada. Con el alcohol sí que pueden pasar cosas, te puedes poner muy enfermo. Por eso un alcohólico, para poder dejar de beber y tratarse, es probable que tenga que someterse a una desintoxicación, y a veces no la puedes hacer a nivel ambulatorio y tienes que ingresar en un hospital, a poder ser, en una unidad especializada que controle tu evolución.

–Pues no las hay.

–No, no las hay. Pero tampoco es una cosa única de Asturias. Últimamente las desintoxicaciones se han hecho en servicios de Digestivo y de Medicina Interna porque no queda otra. Porque te llega un tío al hospital con el hígado destrozado y no hay más opción. Pero lo necesario es introducir a ese paciente en un tratamiento posterior para que cuando salga del hospital deje de beber y se recupere. Y eso se hace con una atención integral, no atendiéndole primero desde Digestivo y luego derivándolo a Salud Mental con cita para dentro de cuatro meses. Porque para cuando llegue esa cita el señor ya ha vuelto a beber. Otro problema grave ahora es el cannabis.

–El cannabis no da miedo.

–No, la gente lo ve como algo totalmente normal. Incluso hay gente que piensa que fumar tabaco es más malo y se pasa a fumar cannabis.

–Pero puede ser detonante de problemas psiquiátricos bastante serios.

–¡Muy serios! Puede producir hasta psicosis. Pero también, a menor escala, provoca fallos de memoria, pérdida de apetito, cambios en el sistema corporal. La gente se piensa que es una guasa y no lo es. Y el problema es que se empieza a consumir en edad escolar, que es aún más problemático, porque puede provocar el deterioro de los estudios, alteraciones en el comportamiento, problemas para socializar... El cannabis tiene un serio problema de percepción. Con el alcohol eso no pasa, un alcohólico suele saber que se está pasando con las copas. Pero a un chaval que fuma petas cuando le dicen en casa que a ver si va a tener algo que ver eso con sus malas notas no se lo cree. Y hay una tercera droga que está dando problemas: la cocaína.

–¿No había bajado el consumo en estos años?

–Es que una cosa es lo que digan las encuestas y otra lo que vemos en consulta. La cocaína se consume mucho y se empieza a normalizar, mucha gente no lo ve como algo raro.

–¿No es una droga más propia de clases más altas? El precio no es barato.

–La consume gente de todo tipo. Las clases sociales más altas, esnifada. Luego cuando te enganchas y no tienes dinero o nunca lo tuviste, se fuma. Esto último es más dañino, pero se necesita menos cantidad. La cocaína es un problema porque simplemente no está mal vista, así que es más fácil que te acerques a ella. Y esta es más dañina a nivel psicológico. La heroína te destrozaba físicamente, vale, pero la cocaína te deja el cerebro como una esponja. Y si no la encuentras o no la puedes pagar, consumes cosas parecidas: speed, metanfetaminas, drogas sintéticas. Que son mucho más dañinas. Y luego es que la cocaína no se suele consumir sola, suele acompañarse de alcohol, y combinado es aún mucho más dañino. Y, como no se percibe como un problema, los cocainómanos tardan mucho más en llegar a consulta y cuando llegan están muy deteriorados.

–¿Y ahora qué se puede hacer?

–Reordenar todo el sistema para que las adicciones se vean como lo que son: una enfermedad del sistema nervioso central que hay que tratar como tratas la epilepsia o el Alzhéimer. Y para eso hay que integrar la atención de las drogas en el sistema sanitario y dotarlo de medios. Pero, ¿qué pasa? Que es caro. El sector privado es difícil que se vaya a atrever a costear un servicio de este tipo por su coste y desde el sistema público, con recursos escasos, tampoco llega a todo. Otra cosa que ha disminuido es la percepción social del consumo y las labores de prevención. Hace años había programas específicos y ahora son planes más genéricos. La situación actual, no obstante, también tiene ventajas.

–¿Cuáles?

–Conocemos al enemigo. Sabemos qué hacen las drogas, en qué circuitos se mueven, cuándo y cómo se consumen. Tenemos un protocolo para actuar de manera racional y científica, tenemos medicamentos de eficacia demostrada, sabemos qué técnicas funcionan y cuáles no. El problema es que la gente no lo sabe. Y esto es ya una cuestión de concienciación social. La gente que consume drogas a veces simplemente no sabe que puede dejarlo. Tiene miedo a la abstinencia, al mono, o piensa que no lo va a lograr o se encuentra tan mal que cree que no puede vivir sin las drogas. Pero es que ya no es así. Hoy hay medios para que las personas dejen sin consumir sin pasar el mono, controlando cualquier circunstancia. Pero para eso tienen que dar el paso y pedir ayuda.

–¿Y no lo hacen?

–De las 4.000 historias que tengo abiertas, el 90 por ciento ha venido por un familiar o un amigo. O un juez. Solo el 10 por ciento supo ver que tenía un problema y quiso pedir ayuda por sí mismos. Por eso es importante, para empezar, concienciar a la gente de las adicciones siguen ahí y son un problema muy serio, y que se puede tratar y que hoy en día no hay que tenerle miedo al tratamiento, porque funciona y funciona muy bien.

–Y, sin embargo, Cabueñes sigue sin su unidad.

–Ahora los tratan donde pueden, los derivan a Oviedo, que tiene pocas camas, y crece las listas de espera. Los plazos actuales son insostenibles. Vas al médico de cabecera, él detecta un problema de adicciones y te manda a Salud Mental. Espera cuatro meses. Luego allí te citan para la desintoxicación. Otros seis meses de espera para llegar a Oviedo. En ese tiempo, si no te mueres, sigues consumiendo. No se apuesta desde lo público por ello y para la privada es muy caro y pocos se atreven.