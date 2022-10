"Si el informe pone que estaba bien en ese momento es así, porque los informes son fiables". Gonzaga Escauriaza, presidente de la Federación Española de Golf, reafirma la inspección realizada en La Llorea por este organismo, en la que se determinó como óptimo el estado del campo municipal de golf de La Llorea. Tras las críticas de los usuarios por el mal estado, que se ha debido a una plaga de hongos, desde Golf Municipal de Gijón, perteneciente al Patronato Deportivo, explicaron que la plaga se debió "al intenso uso durante el verano" y que el informe remitido el pasado 10 de octubre por la Federación, dentro de sus revisiones periódicas, determinaba que "los greens están muy firmes y no presentan enfermedades actividades en la actualidad".

Desde la Federación Española insisten en que el informe se hizo con la máxima fiabilidad. "Es ilógico que al hacer el informe vieran la enfermedad y no la apuntasen en el mismo, no tiene sentido. Eso quiere decir que cuando se hizo no la vieron y por eso se apuntó así. La enfermedad ha salido después de ese informe", relata Escauriaza, que también añade que "las enfermedades llegan cuando llegan, sea por humedad, mucho calor o la circunstancia que toque".

El Patronato Deportivo justificó el mal estado de La Llorea por "una enfermedad excepcional, nunca vista hasta la fecha, por su explosividad, extensión y agresividad".