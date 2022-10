Emulsa, en la encrucijada: el caso de acoso sexual y la debilidad económica golpean a la empresa

Puede que haya muchos gijoneses que no sepan que su nombre oficial desde hace algunos años es Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano –más acorde con una empresa donde se hace mucho más que limpiar calles y recoger basuras–, pero cuesta encontrar a un gijonés que no sepa qué es Emulsa. Y que no tenga claro que forma parte del día a día del presente de la ciudad y es uno de los pilares del futuro, que se quiere más verde y sostenible. Pues esa Emulsa está viviendo uno de los momentos más duros de sus más de cuarenta años de existencia.

La imagen de la empresa ha sufrido un daño, que algunos creen irreparable, ante el escándalo generado por el presunto caso de acoso sexual de un capataz a trabajadoras durante años que ha acabado con una investigación en Fiscalía y una bronca política que, previsiblemente, le cueste mañana el puesto al gerente de la empresa. Un daño de imagen a la que no es ajeno que, casualidades de la vida, el conocimiento del caso de acoso haya coincido en el tiempo con la llegada a todos los centros educativos de la ciudad de una nota advirtiendo que un barrendero de la empresa tenía una orden de alejamiento de los colegios por sus presuntas actividades pedófilas, ambos casos adelantados por LA NUEVA ESPAÑA. Pero no es todo. Emulsa también se enfrenta a uno de sus momentos más delicados desde el punto de vista económico. Las mayores exigencias de limpieza que trajo la pandemia hicieron que Emulsa cerrará sus cuentas de 2021 con unas pérdidas de 3,2 millones, a compensar por el Ayuntamiento como su socio único. Ahora es la subida de los precios de los materiales, el combustible y la energía los que lastran un presupuesto de gasto corriente para este año de 38 millones, a los que hay que sumar otros 4,2 de inversión. La previsión es que el cierre del actual ejercicio sea, euro arriba o abajo, similar al de 2021. Pero no solo es que la empresa vuelve a perder dinero. Es que necesita mucho más de los 38 millones que se presupuestaron para 2022 para encarar 2023. Unos cuatros millones más, según las primeras estimaciones municipales. A esa subida generalizada de precios hay que añadir el aumento de los costes salariales que impone el gobierno de España por las subidas a los empleados públicos –la media de trabajadores en Emulsa es de 700 personas– y, sobre todo y como novedades, el incremento del 10% en las tasas que Cogersa facturará a los municipios por sus servicios y un nuevo impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos que impone la ley de residuos aprobada en abril. Emulsa ha hecho números y a partir de las 80.000 toneladas de residuos mezclados que van a Cogersa al año estas dos novedades le suponen un incremento de 3,4 millones en el gasto corriente. Emulsa necesita más dinero y no lo va a tener, por ahora. El gobierno de PSOE e IU pedía una subida de los precios de recogida de basura del 30% que nadie de la oposición quiso asumir. Al contrario, casi todo el mundo pedía rebajas como apoyo a las familias en estos tiempos de inflación que golpea e n la cesta de la compra. Ante la falta de votos suficientes el gobierno retiró su proyecto de ordenanzas fiscales y los precios de Emulsa han quedado congelados en su cuantía actual. Y con ellos los ingresos de una empresa con las cuentas asfixiadas. Europa también golpea en la puerta de Emulsa para recordarle que hay que reciclar el 50% de la basura que se recoge o llegarán las multas. Gijón está al 37% por mucho que se haya apostado por la recogida selectiva de orgánica para subir ese porcentaje. No todo es cosas de números. El escándalo de acoso sexual, derivado de una investigación sobre acoso laboral del mismo mando, ha evidenciado un problema en la gestión de personal que la actual presidencia de la empresa, que ostenta el edil socialista Olmo Ron, quiere cambiar. Y cambiar ya. De hecho, esa es la razón que aduce para cesar al actual gerente, Alfonso Baragaño, que llegó en 2019 como un hombre de la casa que conocía bien los engranajes de Emulsa pero en el que no se confía ahora para sacar a la empresa de la encrucijada en la que se encuentra. La Alcaldesa, a la plantilla: "No consentiremos que esto os criminalice" "Gracias" y "orgullo" son las dos palabras que más se repiten en la carta abierta que la alcaldesa, Ana González, y el presidente de Emulsa, Olmo Ron, han remitido a los 700 trabajadores de la empresa municipal. Misiva que respondía a otra enviada a los munícipes por mandos intermedios exigiéndoles respeto para el personal. "Gracias, gracias a quienes habéis estado y a quienes estáis, por vuestra laboral y vuestro trabajo diario. Desde el Ayuntamiento como en la calle, la propia ciudadanía reconocemos con orgullo", dicen Ron y González antes de aseverar que el momento que se vive es "complicado", que se actuará "con firmeza" y que "lamentamos el fallo en los sistemas de prevención, no volverá a ocurrir". Y un último mensaje: "No consentiremos que lo sucedido empeñe, ni mucho menos criminalice, a quienes dan a diario lo mejor de sí en su jornada laboral".