El líder de Facua denuncia a un ex guardia civil por amenazarlo en Telegram

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, anunció ayer acciones legales contra un ex guardia civil de Gijón que supuestamente le insultó y le amenazó en un canal de Telegram. Sánchez reveló en Twitter dos capturas de pantalla con los mensajes. Uno lo escribe un diario digital policial y el otro un usuario particular, supuestamente el exagente. En el primero, el diario digital habla de "El Facuo", término peyorativo usado en redes para referirse a Sánchez. Dice, entre otras cosas, que "le llegará el karma, bien en Twitter, bien paseando por la calle. España no es muy grande y alguien le saludará por la calle a él o alguien de su familia". El otro mensaje es similar, pero sin referencias al líder de la organización de consumidores, que explica que pedirá una demanda de conciliación. El ex guardia civil reconoció que puso el primer mensaje, pero que lo borró al darse cuenta de que lo escribió con la cuenta del diario y que cree que "está manipulado". Sobre el segundo, dijo que no se refería "a nadie" en concreto.