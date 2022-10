Martínez Salvador incluye a Muñiz, Barcia y López Moro en su lista para presidir Foro

El portavoz del grupo municipal de Foro Asturias, Jesús Martínez Salvador, que aspira a ser elegido presidente del partido en la ciudad, presenta esta tarde su candidatura para conformar la futura comisión directiva, de la que formarán parte los otros dos concejales en el Ayuntamiento, Pelayo Barcia y Montserrat López Moro, además del actual presidente de la formación a nivel local, Álvaro Muñiz. Aunque aún no se ha cerrado el plazo para presentar opciones alternativas, algo posible hasta el viernes, todo apunta a que Martínez Salvador y los integrantes de la lista que hoy se dará a conocer tomarán las riendas de la fuerza política en el III Congreso Local, que se celebrará el 19 de noviembre en el Tendayu del Muséu del Pueblu d’Asturies.

En caso de resultar elegida la candidatura de la comisión directiva que hoy se presenta, será un órgano con un mayor número de integrantes que el actual, ya que contará con 21 miembros, incluido su presidente, frente a los 16 de ahora. Se trata, además, de una directiva continuista, toda vez que Jesús Martínez Salvador es el actual secretario general de Foro Asturias en Gijón, en un equipo del que también forman parte los otros dos concejales como vicesecretario de organización (Pelayo Barcia) y como vocal (Montserrat López Moro). Además, tratará de mostrar unidad interna, con representantes de casi todas las sensibilidades.

El III Congreso Local de Foro Asturias en Gijón se celebrará el próximo 19 de noviembre en el Tendayu del Muséu del Pueblu d´Asturies. El cónclave fue convocado por la directiva actual el miércoles de la semana pasada y tendrá lugar semanas después de que el partido celebrara el autonómico, el pasado 1 de octubre, cuando se reeligió como presidenta a la exalcaldesa Carmen Moriyón.

Mientras a nivel autonómico ya se conoce que Andrés Pumares encabezará el cartel en las elecciones de mayo como aspirante a presidir el Principado, en el caso de Gijón aún no se ha oficializado quién luchará para recuperar la Alcaldía. En este sentido, está por ver si Carmen Moriyón decide dar finalmente el paso, una posibilidad a la que la propia presidenta regional de Foro Asturias no cerró la puerta al responder a las preguntas que se le hicieron al respecto durante una visita a la Feria Internacional de Muestras de Asturias el pasado mes de agosto. "Yo no me planteo lo que voy a hacer", señaló en aquel momento la anterior primera edil. Similares palabras ha pronunciado en varias ocasiones posteriores.

En el caso de que Moriyón finalmente no dé el paso, sería con casi toda probabilidad Jesús Martínez Salvador el abanderado forista en las municipales de mayo de 2023. De momento, el partido encara un congreso tranquilo el próximo mes en el que todo apunta a que el portavoz municipal relevará a Álvaro Muñiz como presidente. Los militantes del partido de centro derecha serán los que tengan la última palabra. El plazo para presentar candidaturas a presidir Foro Asturias en Gijón concluye el viernes 28 y las listas se proclamarán el lunes día 31. Los candidatos podrán hacer campaña entre el 2 y el 16 de noviembre y se votará el sábado día 19 del próximo mes.