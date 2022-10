Papa Gore, a juicio otra vez por pegar y amenazar con un cuchillo a su expareja

"La amenacé cuando me detuvieron, pero porque estaba enfadado. No hice nada. A mí no me gustan los problemas". Papa Gore Ndoye defendió ayer así ante el juez su inocencia. El exmilitar senegalés, conocido por acumular sentencias por actos violentos desde hace años, está acusado de pegar y amenazar de muerte a su expareja, V. C. S., tras una discusión en septiembre de 2020. La víctima manifestó que el hombre le propinó dos puñetazos en el rostro, la tiró al suelo, le quitó el teléfono y le llegó a poner un cuchillo jamonero en el cuello. "Discutimos otras veces, pero eso fue demasiado", aseguró. La pelea empezó en el domicilio de ambos, pero luego se trasladó a la calle, al entorno de la avenida de Gaspar García Laviana, donde el exmilitar fue detenido. Ya en el coche de la Policía Local y en los calabozos, sin su novia delante, llegó a decir que "si entraba a la cárcel, la mataría".

Los hechos juzgados ayer en el número 2 de lo Penal de Gijón se remontan al 17 de septiembre de 2020. La expareja de Papa Gore mantuvo que ambos llegaron a su domicilio la madrugada de aquella noche, pero que este se enfadó con ella "porque quiso a bajar a por tabaco". "Se puso violento y me pegó y me tiró al suelo. Me puso un cuchillo en el cuello. Habíamos discutido otras veces y cuando se enfada se pone agresivo, pero lo del cuchillo fue demasiado", relató la víctima. V. C. S., que llevaba por entonces cuatro años con el senegalés, contó que trató de escapar y que salió a la calle, aunque dijo no recordar cómo lo hizo, porque supuestamente Ndoye le había quitado las llaves. Una serena que en el momento de los hechos trabajaba en el entorno de la avenida de Gaspar García Laviana vio a la pareja. Esta profesional declaró ayer ante el juez como testigo. "Vi que la chica me pedía ayuda y lloraba", relató. La serena apenas tuvo papel en la historia porque como ella misma contó en cuestión de pocos segundos llegó la Policía Local. En la sesión de ayer no se aclaró quién llamó a los agentes, aunque se especuló con que pudiera haberlo hecho algún vecino de la calle. "El chico venía detrás y estaba como gritando. La insultaba", añadió la serena, que, manifestó que no recordaba ningún improperio en concreto porque ya había pasado tiempo y que tampoco escuchó en ese momento ninguna amenaza. Varios agentes detuvieron esa noche a Papa Gore, al que vieron "muy alterado". "Pedía a la mujer que volviera para casa. Los separamos y ella contó que la discusión había sido más fuerte de lo normal", afirmó el primero de los que declararon ayer. Este explicó que la mujer les manifestó lo de la discusión, los puñetazos y lo del cuchillo. "Tenía una marca en el cuello, como un arañazo, así que la llevamos al centro de salud", afirmó este agente en referencia a la marca que le quedó a la víctima tras el supuesto contacto con el arma. "Dentro del coche patrulla dijo que ‘si entraba a la cárcel, la mataría’", finalizó. El otro agente que declaró reconoció, a preguntas de la defensa, que encontraron el supuesto cuchillo "en la cocina". Papa Gore lo niega Que este agente reconociera que el arma estaba en la cocina fue un punto importante para la defensa de Papa Gore, ejercida por la letrada Margarita García Prado, puesto que inicialmente la víctima habría dicho que el arma se quedó en el pasillo. Ndoye dio una versión completamente diferente de lo sucedido. "No fue una discusión. Ella llegó borracha a casa. Dijo que se iba a por tabaco y le dije que no hacía falta, que yo tenía en casa", aclaró. Negó también haberle pegado y haberle amenazado con el cuchillo. Su defensa argumentó que los golpes no pudieron existir porque en el parte de lesiones no aparecen reflejados. En este parte, si se reconoce una equimosis, una especie de arañazo, en el cuello. Ndoye sí que reconoció haberla amenazado de muerte pero estando ya dentro del coche patrulla y luego en los calabozos. Es decir, sin estar ella delante ni interpelarla, fruto de la tensión del momento. "Lo hice porque estaba muy enfadado", puntualizó. El exmilitar atribuyó la acusación a una supuesta mala salud mental de la que fue su pareja. "Toma dos clases diferentes de pastillas", expresó. El juicio quedó listo para sentencia y esta se conocerá la próxima semana. La sesión de ayer es un capítulo más en la larga lista de problemas con la justicia que en los últimos años ha tenido Papa Gore. El exmilitar se hizo conocido en Gijón porque en 2016 agredió a seis agentes de Policía Nacional. Acumula varias condenas en su contra por otros delitos contra la autoridad y estuvo en la cárcel.