El Ayuntamiento está estudiando las posibilidades que le ofrece la aplicación de la ordenanza municipal de Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales para poder aplicar un cierre cautelar sobre el pub Bunker, que es el origen de los problemas de convivencia que desde hace meses denuncian los vecinos de la calle Pelayo y que, fin de semana tras fin de semana, dejan un registro de peleas, heridos y denuncias. En todo caso, esa opción de cierre debe tener como base la existencia de sanciones ya no recurribles en contra del local. Algo que están mirando los responsables municipales, según la respuesta que se dio ayer en comisión a la concejala popular Ángeles Fernández-Ahúja.

El local acumula denuncias de todo tipo: por exceso de aforo, por incumplir horarios de cierre, por no tener a la vista la lista de precios o el permiso de apertura, por no presentar en tiempo los seguros o no cumplir con la Agencia Tributaria. En muchos casos esas denuncias decaen al solventarse el problema o son recurridas. «Después de tanto tiempo y de hechos tan graves, el gobierno se ha puesto a hacer los deberes», sentenció ayer la edil popular, que pide al gobierno que se comprometa con los vecinos para buscar una solución definitiva al problema.