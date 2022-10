Breve diálogo con el Sol desde el Monte Deva

Con gran ilusión, un grupo de aficionados a la astronomía se citó ayer en el Monte Deva para disfrutar de un eclipse parcial de sol, un fenómeno poco frecuente que ocurre cada dos o tres años y que a media mañana se pudo divisar desde diferentes puntos de Europea. Es tan poco usual que habrá que esperar hasta 2025 para ver el próximo. E incluso un año más, hasta el 12 de agosto de 2026, para contemplar un eclipse total, al que los expertos se refieren como «el fenómeno más impresionante que existe». «Siempre merece la pena», aseguran los especialistas.

Isaías Gonzalo, Julián Rojo y Santiago Gándara, miembros de la junta directiva de la Sociedad Astronómica Asturiana Omega, subieron ayer hasta el Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva preparados para observar el eclipse parcial de sol. Explica Gándara, también director del observatorio astronómico de Monte Deva, que la preparación para apreciar un fenómeno de estas características es exhaustiva. «Necesitamos cuatro telescopios pequeños preparados en el exterior de las instalaciones», afirma. Uno de los dispuestos ayer contaba con una pantalla de cartón blanca, otro con un filtro específico para la luz solar y otro con un filtro H-Alpha que solo deja pasar una zona del color rojo del sol, permitiendo así que brillen las ramificaciones de hidrógeno que hay rodeando la estrella.

Los tres apasionados de la astronomía llevaban días aguardando el ansiado momento, «mirando a cada poco la previsión meteorológica», confiesa Gándara. Sin embargo, las nubes impidieron una visibilidad plena del fenómeno. Fue a las 11.38 horas cuando Gonzalo, Rojo y Gándara consiguieron ver las primeras pinceladas, dándose a las 11.55 horas el punto máximo y finalizando a las 12.15. «Si no cuentas con un material adecuado no es posible apreciarlo. La gente por la calle posiblemente no se haya percatado», señala Gándara.

Se trató, continúa el experto, «de una cosa mínima». «No llega a ser ni el efecto de si pasara una nube», reconoce. Y es que la disminución total de luz a causa del eclipse fue del 0,5 por ciento. «Hay eclipses que llegan a ser de hasta el 40 por ciento. Pero eso ya hay que verlos con unas gafas especiales», indicó.

Los tres expertos ya sabían que se iba a tratar de un fenómeno de escaso impacto visual. Sin embargo, su pasión por la astronomía les llevó a seguirlo y analizarlo con gran entusiasmo. «En España se pudo apreciar tan solo en una parte. En Asturias, por ejemplo, fue visible desde casi todos lados, aunque se fue perdiendo en la parte oeste», explica Gándara, quien asegura que uno de los puntos donde más disminución hubo fue en Barcelona, llegando hasta el 2,5 por ciento.

Las nubes impidieron que el eclipse parcial de sol se viera de la forma deseada, pero finalmente los expertos pudieron apreciarlo. Ahora, habrá que esperar hasta al menos 2025 para que se vuelva a producir uno parecido. El que sí será visible y apreciable por todos los ciudadanos será el que se produzca el 12 de agosto de 2026, que a su paso por Gijón se producirá a las 20.30 horas. Todo está ya calculado.