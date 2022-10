El consejo de Emulsa cesa al gerente por su gestión de los casos de abuso sexual

El consejo de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbana (Emulsa) aprobó este miércoles el cese del gerente por su gestión de los presuntos casos de abuso sexual, desvelados por LA NUEVA ESPAÑA. Alfonso Baragaño continuará en funciones hasta el nombramiento de su sustituto. La decisión, impulsada por el concejal socialista Olmo Ron, presidente de Emulsa, por pérdida de confianza en la gestión de Baragaño, ha salido adelante gracias al voto favorable de los representantes del gobierno local (PSOE e IU), Podemos-Equo, UGT y la Federación de asociaciones vecinales de la zona urbana (FAV).

El caso estalló tras una denuncia de acoso laboral de un empleado contra uno de los capataces del servicio de jardinería, que incluyó referencias a situaciones de acoso sexual de ese mismo mando a trabajadoras, muchas de ellas eventuales. Las referencias sobre el asunto eran a comentarios de carácter sexual y tocamientos, a una actitud reiterada en el tiempo por ese mando que lleva cerca de dos décadas en la empresa y al conocimiento público de los hechos por parte de muchos capataces, encargados y directivos de la entidad. En todo caso, ninguna trabajadora ha presentado denuncia alguna.

Pero la alerta de ese compañero –al que la empresa en su resolución final no entendió que fuera víctima de acoso laboral sino de trato inadecuado–, sí supuso abrir una investigación sobre esos supuestos casos de acoso sexual. Una vez cerrada la investigación por parte de Emulsa, el resultado se hizo llegar desde la empresa a Inspección de Trabajo y, hace unas semanas, a la Fiscalía, al considerarse que podía haber indicios de hechos constitutivos de delito. Mientras, y al entender que desde la empresa no se estaba actuando con la diligencia y celeridad necesaria, desde UGT se concretó un encuentro con el gobierno local para informar de la situación. El operario acusado no se encuentra trabajando estos días y ha presentado alegaciones al expediente disciplinario.