Una firma gallega iniciará la reforma de la Sindical de Contrueces por 2,9 millones

El trabajo de esta primera fase se concentra en la rehabilitación de todas las fachadas, cubiertas y carpinterías de los bloques 13, 15, 17, 19, 21 y 23 de la calle Río Cares. El objetivo de los trabajos es mejorar el comportamiento térmico de inmuebles, a la vez que se mejora su estética exterior y su accesibilidad. Todo ello en base a un diseño del arquitecto Jovino Martínez Sierra como ganador, ya en 2017, del concurso fijado para elegir el proyecto de esta obra

La Obra Sindical de Contrueces se construyó en 1964 como un complejo de 17 bloques en la manzana delimitada por las calles Río Cares, Río Narcea, Ronda Exterior e Irene Fernández Perera: ocho bloques de dos portales y nueve de uno. En total, son 250 viviendas divididas en 25 portales. El plan de reforma se organiza en cuatro fases. El resto de las comunidades implicadas se corresponden con los bloques 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30 de la Ronda Exterior, 17, 19 y 21 de Irene Fernández Perera, 7, 9 y 11 de la calle Río Cares y 16,18 y 20 de la calle Río Narcea.

La Obra Sindical de Contrueces es uno de los cuatro grupos residenciales cuya reforma se está desarrollan en base al plan de barrios degradados. Al igual que en Contrueces se encara la primera fase de la reforma en Monte Areo (Monteana) mientras en el poblado de Inuesa (Tremañes) y en Portuarios se trata ahora de avanzar en unas reformas ya iniciadas. En los cuatro casos, la subida de los precios de los materiales hace unos meses conllevó que las constructoras dieran un paso atrás –algunas incluso con la adjudicación formalizada– y obligó al Ayuntamiento a actualizar los presupuestos.

Problemas con una obra en la iglesia de San Lorenzo





En base a un expediente del servio de Licencias y Disciplina, la Junta de Gobierno desestimó ayer el recurso contra la resolución que declaraba «inexacta y falsa» la declaración responsable presentada para hacer unas obras en la iglesia de San Lorenzo, un inmueble que tiene protección integral. Los responsables de la obra presentaron una declaración responsable para unas obras de limpieza y reparación de canalones sin intervención de técnico. En mayo de 2021, se les notificó que esa declaración no tenía validez ya que al ser edificio catalogado se requería una licencia de obra menor previa al inicio de la obra. Se dio 15 días para hacerlo. No hubo petición de licencia y el expediente pasó al servicio de Inspección, que comprobó que las obras estaban ejecutadas. En agosto, el Ayuntamiento resolvió que la declaración responsable no tiene efectos y, en septiembre, se presenta el recurso . El argumento es que los trabajos fueron una limpieza simple de los canalones, sin invadir espacio público y sin usar medios de elevación. Los responsables de la obra entienden que, con esas condiciones, bastaba con la declaración responsable. Urbanismo insiste en que es obligada una licencia de obra menor. La Junta de Gobierno también dio luz verde a un convenio de 9.700 euros con Ediciones Nobel y abrió ayudas a entidades que cuidan gatos por 8.000 euros.