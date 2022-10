Martínez Salvador, «preparado» para optar a la Alcaldía por Foro si Moriyón no da el paso

El portavoz municipal de Foro Asturias y aspirante a presidir el partido en Gijón, Jesús Martínez Salvador, mostró ayer su disposición a ser el candidato a la Alcaldía de la ciudad en las elecciones municipales de mayo de 2023 en el caso de que la exalcaldesa y presidenta de la formación a nivel regional, Carmen Moriyón, no se decida a dar el paso para intentar volver a hacerse con el bastón de mando municipal que ostentó durante ocho años, una posibilidad que sigue abierta. El concejal se refirió a esta cuestión durante la presentación de los 21 miembros que componen su lista de cara al congreso local, que tuvo lugar ayer en la plazoleta de Jovellanos, en Cimadevilla.

«Los que estamos aquí, sobre todo los que llevamos una trayectoria en la política en Foro Gijón, somos herederos directos de la forma de hacer política de Carmen Moriyón. Mi opinión personal, la mía, no la de la directiva, porque la directiva tendrá que ganar, constituirse y reunirse, pero mi opinión es la misma que he mantenido siempre. Para mí, Carmen Moriyón es la mejor política que hay en esta región. Si ella decidiera volver yo sería el primero que me pondría a su lado para volver a hacerla Alcaldesa de Gijón. Y si no, los que estamos aquí, trabajamos a su lado y creemos que podemos ser herederos de su forma de hacer política, estamos preparados para hacerlo», señaló Martínez Salvador. Será la directiva de Foro Asturias en Gijón que resulte elegida en el congreso, que se celebrará el 19 de noviembre en el Tendayu del Pueblu d´Asturies, la que elabore la candidatura del partido para las elecciones municipales.

El aspirante resaltó ayer sobre la candidatura que encabeza para dirigir el partido que forma «un equipo muy polivalente que puede hacer las cosas muy bien y ayudarnos con esta primera piedra que ponemos en el camino para recuperar la Alcaldía de Gijón en mayo del año que viene». Probablemente la presentada ayer vaya a ser la nueva directiva del partido, cuyas aguas internas están tranquilas, pero Martínez Salvador resaltó que cualquier afiliado puede promover otra candidatura, recogiendo unos 50 avales (un 5% del millar de afiliados al corriente de pago), y que finalmente serán los militantes los que elijan.

La candidatura de Martínez Salvador tiene una cierta continuidad con la directiva actual, ya que incluye a 12 de los 16 miembros. Al mismo tiempo, incorpora savia nueva, «que puede aportar otras visiones», señaló el candidato. También explicó que ha ido al máximo de 20 acompañantes en la candidatura que le permiten los estatutos de Foro –a los que sumará otros tres en caso de ganar, tal como también se prevé en las normas internas– y añadió: «Si hubiéramos podido tener 30 como en la regional, los hubiéramos tenido también. Cuando tienes mucha gente que quiere aportar al proyecto, lo que quieres es hacerlos partícipes y darles cabida».

Martínez Salvador se mostró orgulloso y contento. «Nos presentamos con un equipo que de verdad puede solucionar parte de los problemas que tiene la ciudad de Gijón», indicó. Entre los que repiten de la actual candidatura, además del propio Martínez Salvador, están, tal y como ayer adelantó LA NUEVA ESPAÑA, los otros dos concejales (Pelayo Barcia y Montserrat López Moro), así como el actual presidente de Foro Asturias en Gijón, Álvaro Muñiz. También repiten dos trabajadores del grupo municipal y del partido: Leticia García Monroy, secretaria del grupo municipal; y Jaime Fernández-Paíno, asesor.

Además, siguen Consuelo González, presidenta de la Asociación de Vecinos de Cenero; David Argüelles, expresidente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias; Catalina Álvarez, profesional del sector sanitario; José Luis Macho, funcionario del Sespa; Elena Sevilla García-Montiel, exgerente de la Empresa Municipal de la Vivienda; y Francisco Osorio, jubilado.

Las nueve incorporaciones son Carlos Llaca, maestro muy activo en redes sociales en las que tiene miles de seguidores; David Nicieza, socio de una empresa que se dedica a facilitar a deportistas asturianos ir a estudiar a Estados Unidos con una beca y que previamente trabajó en agencias de representación de futbolistas y como ojeador; Beatriz Fernández, arquitecta; Pedro Víctor Álvarez, abogado; Luis Santiago García, ingeniero industrial; Covadonga Álvarez, gerente de una empresa gijonesa del sector cárnico; Gonzalo García, profesional de distribución comercial y marketing; Balbina Sedano Menéndez de Llano, artesana y empresaria del sector turístico; y Ana Villanueva, licenciada en Química y nadadora de aguas abiertas.

Martínez Salvador resaltó que su candidatura incorpora muchas caras nuevas. «Desde 2019, decenas de personas que se han acercado a Foro a afiliarse porque están observando la progresiva decadencia que está sufriendo nuestra ciudad», aseguró el concejal. Y cifró en más de 40 las altas al partido en lo que va de año. El candidato a presidir Foro reiteró una idea que ya viene lanzando desde hace tiempo: «Estamos siendo desde que hubo el inicio de este mandato la única y verdadera oposición al gobierno del PSOE e IU» en el Ayuntamiento.

El concejal aprovechó para criticar al gobierno de coalición de izquierdas al considerar que su balance es que Gijón «está perdiendo ese liderazgo en la economía regional y muchos de sus símbolos». En su opinión, muchos jóvenes que han podido formarse y han adquirido competencias profesionales no las pueden desarrollar en Asturias. Y puso como ejemplo que muchos amigos de los jóvenes que le acompañan en la candidatura se han tenido que ir fuera para buscar un trabajo que les posibilite el desarrollo personal y profesional.

El candidato a presidir Foro Asturias en Gijón también tuvo palabras de especial cariño para el actual presidente del partido en la ciudad, el exdirector de la Feria de Muestras Álvaro Muñiz. «Es una persona a la que tenemos muchísimo que agradecer por su conocimiento, por su trayectoria y porque siempre sabe dar un buen consejo para una situación complicada y su criterio siempre se tiene en cuenta», aseguró. La candidatura liderada por Martínez Salvador eligió un lugar junto a la Casa Natal de Jovellanos para su presentación pública, al tratarse de un lugar emblemático de Gijón, tal y como explicaron los presentes en el acto, en un ambiente de gran cordialidad.