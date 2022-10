El edil Ron logra a la segunda el cese del gerente de Emulsa: "Es un paso necesario"

A la segunda fue la vencida. El consejo de administración de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa) aprobó ayer, a petición del presidente de la sociedad, el edil socialista Olmo Ron, el cese de Alfonso Baragaño como gerente de la empresa. El ya exdirectivo seguirá en funciones hasta que se nombre a su sustituto y luego volverá a su puesto como jefe del área económico–financiera de la empresa. Esta destitución es uno de los movimientos internos que ha generado el escándalo, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, de un supuesto caso de acoso sexual reiterado en el tiempo de un capataz del servicio de jardinería a trabajadoras, la mayoría eventuales. Caso que ya está en manos de la Fiscalía y de la Inspección de Trabajo. El capataz ha sido despedido y se ha abierto un expediente sancionador por falta muy grave al encargado que ejercía como inmediato superior.

Votaron a favor del cese –como ya habían hecho en el consejo del pasado día 13 donde la propuesta no salió adelante– los consejeros de PSOE y UGT. A ese «sí» se sumaron ayer los representantes de IU, que no estuvo en la anterior reunión y que ha cambiado de consejero, la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) y Podemos. Ciudadanos se abstuvo y votaron «no» los consejeros por Foro, PP, Vox y Comisiones Obreras.

El argumento de Olmo Ron para pedir el cese de Baragaño fue su «falta de confianza» en que pueda asumir los importantes cambios en la gestión de personal que, entiende el presidente, hay que acometer ya en la empresa tras ver como los protocolos antiacoso han fallado. «Este cese es un paso necesario para abordar los retos de las posibles soluciones en la gestión de personal», explicó Ron a la salida del consejo. No fue su único argumento. «Estamos ante un caso muy grave de acoso sexual. Hay decisiones a tomar que deben ser contundentes y el caso es tan extraordinario que las medidas deben ser extraordinarias también», recalcó el edil.

No hay plazo para la elección de quien tenga que asumir ese reto y que debe ser, además, quien siga adelante con los procesos de depuración de responsabilidades dentro de la empresa por los casos de acoso en base a las conclusiones de todas las investigaciones abiertas. Otra cosa es la responsabilidad política. Ron volvió a escuchar ayer como se pedía su dimisión. «Es lógico que haya partidos que lo pidan, yo creo que tendría que haber asumido dimitir si no hubiera tomado cartas en el asunto pero se tomaron desde el minuto uno», concretó. «Se nos dice que el cese es por falta de confianza y ante ese motivo nosotros no vamos a obstaculizar. Pero si el cese es porque no actuó en el caso de acoso sexual por desconocimiento, como explican otros, lo que no entendemos es que no se extienda ese cese a otros mandos, que tampoco se enteraron», explicaba tras la reunión la edil de Ciudadanos y consejera de Emulsa, Mara Simal.

El «sí» al cese del gerente de Podemos a través de su concejal Juan Chaves se vinculó al compromiso que se le dio desde la presidencia de que «aunque en el consejo no tengamos esas competencias, solo tenemos la de nombrar o cesar al gerente, se nos van a traer las conclusiones de todas las investigaciones y las recomendaciones de cambios estructurales en la empresa para que no vuelva a ocurrir».

Foro fue uno de los grupos que votaron en contra. «No compartimos la decisión, cuando él fue quien tomó medidas, mientras además no se contrata uno nuevo que pueda llevar a cabo las acciones correctivas necesarias. Y censuramos la no asunción de responsabilidades políticas. Se necesita tomar decisiones de manera integral para que se detecten todos los fallos y se pueda sancionar a quien no actuó diligentemente», concretó Jesús Martínez Salvador, portavoz municipal.

Posiciones totalmente opuestas en la representación sindical. Comisiones Obreras voto «no» al cese, UGT «sí». Ambos igual que hace diez días. «No hay ningun dato nuevo que nos haya hecho cambiar de opinión», explicó Alejandro Rodríguez.

Trabajadoras que declararon en la investigación inicial, presionadas para no seguir adelante

Para el representante de Comisiones Obreras, el gerente actuó cuando le tocó hacerlo. «Aquí hay dos directivos, ¿por qué uno cesa y otro no?», se preguntó el sindicalista. Julio Fernández, consejero por UGT, entiende que «la sociedad reclamaba una medida ejemplarizante» y en el marco de las competencias del consejo se incluía este cese. «Otra cosa es que a nivel sindical la solución es escasa y a nivel personal se haga otra reflexión: una cosa es culpar a alguien de no gestionar bien una situación y otra arruinarle la vida profesional», remató.

Más allá del cambio en la gerencia, Olmo Ron mostró ayer el máximo interés del gobierno local por seguir adelante con las investigaciones a partir de las declaraciones y, sobre todo, las denuncias de las afectadas, a las que prometió apoyo legal y psicológico. No solo no hay ninguna denuncia presentada pese a que la actitud de acoso sexual del capataz se prolongó durante años. Ron también desveló que algunas de las trabajadoras que sí declararon en la investigación interna que se hizo en la empresa están dando ahora un paso atrás a la hora de repetir esa declaración en otros foros «porque compañeros y compañeras les piden que no lo hagan», dijo el edil antes de hacer un llamamiento: «Es muy importante que las trabajadoras denuncien. Tienen que denunciar y hay que apoyarlas».

Curiosamente uno de los primeros trabajos que deberá asumir la nueva gerencia será poner en marcha el cuarto Plan de Igualdad de la historia de Emulsa. Un plan que tiene que estar este año.