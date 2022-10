"Hay evidencias de que aprender en inglés hace que la lengua nativa se refuerze"

David Marsh (Mackay, Australia, 1956) es un experto en innovación educativa y programas bilingües. Ha desarrollado su carrera en Finlandia, pero conoce otros 45 países. Acude a Gijón para participar en unas jornadas de coordinación bilingüe del Centro de Profesorado y Recursos (CPR) de Gijón–Oriente organizadas por la Consejería de Educación.

–¿Han cambiado mucho los programas bilingües?

–Un programa bilingüe tarda unos 20 años en desarrollarse para que funcione. Si fueran una planta, ahora estarían floreciendo.

–¿Qué opina del sistema educativo español?

–¿Quiere una respuesta diplomática o la verdad? (risas). España está en la misma línea de otros países de Europa occidental de cambio rápido. Asturias tiene la ventaja de que es una comunidad pequeña y con mucha identidad como Finlandia. En estos lugares los cambios son más sencillos que en grandes regiones.

–Ha dicho que un programa bilingüe necesita unos 20 años. Ninguna ley educativa duró tanto en España.

–Me refería a que llevamos 20 años en un ciclo para innovar, no a que hagan falta 20 años exactos. Italia y España son de los países europeos donde más pruebas sólidas hay de un cambio en educación bilingüe. El norte de España es ejemplo particular de ese avance.

–¿Qué piensa de tantos cambios educativos?

–Los cambios rápidos nunca son una buena idea. Lo importante es tener un objetivo claro y acompañar a la estructura a llegar a esos objetivos con el apoyo de las instituciones y comunidad escolar.

–¿La educación bilingüe es para todos?

–Debe ser un derecho de todos los estudiantes en Asturias. Debe llegar también a las minorías y a las personas con necesidades educativas especiales. Es como el chocolate. Una pequeña porción ya tiene un gran efecto. Un diez por ciento de instrucción en programas bilingües es oxígeno para los estudiantes. Si tienes la piel seca es mejor meter agua en el cuerpo que echarse cremas. Los sistemas educativos son la crema hidratante, pero la verdadera hidratación son las familias, los estudiantes y las metodologías.

–El inglés, a veces, genera recelos.

–Algunas familias piensan que aprender en inglés puede hacer daño al aprendizaje del español y que sus hijos no entiendan las materias. Se cree que hace falta un gran nivel para entender los contenidos y no, no y otra vez no. Hay evidencias en España de que aprender en inglés refuerza la lengua nativa. Un programa bilingüe es más que hablar inglés. Debe empezar con pequeños cambios en el centro educativo que provoquen un ambiente positivo de aprendizaje.

–Prosiga.

–España tiene muchas cosas positivas en su sistema educativo. Sin embargo, muchos informes arrojan una pequeña debilidad: los profesores no usan metodologías activas lo suficiente. Hay varias tendencias como los programa bilingües y las metodologías STEM (Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en inglés).

–Los tiempos han cambiado.

–Nuestros estudiantes no leen literatura como se hacía en el pasado, pero hay otra lectura con imágenes, tecnología y otros formatos. El mucho tiempo que dedican los alumnos a los dispositivos electrónicos tiene un gran impacto en su aprendizaje, ya sea bueno o malo. En la educación bilingüe las metodologías AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras) son muy buenas para integrar la tecnología.

–¿Por qué ese recelo al inglés?

–Es vital, especialmente en los programas bilingües, que los expertos y profesores tengan una comunicación abierta con las familias. Pasa en otros países, no solo en España. Es normal y más en estos tiempos de estrés y preocupación. La buena comunicación es efectiva. Los padres quieren lo mejor para sus hijos y es fácil que cuando falta información estén asustados. El profesorado es clave para que haya esa comunicación.

–¿Qué metodologías hay que implantar para un aprendizaje activo?

–El AICLE hace la enseñanza más activa, con más interacción del alumnado con el profesor, con la máquina o con otro estudiante. No todo puede ser solo escuchar, el estudiante debe tener un papel activo en la enseñanza. Esto empezó hace 30 años, pero es ahora cuando el sistema se da cuenta de su impacto.

–¿Cómo es una clase de Finlandia comparada con una en España?

–Como otro planeta (risas). Son muy interactivas y es habitual el trabajo en grupos y que el estudiante enseña a otro estudiante. Si se graba una clase allí y otra aquí, veríamos que el profesor finlandés habla mucho menos que el español. Una clase en Finlandia es una orquesta y el profesor es el director. Creo que hay que tender hacia eso. La vida real es saber hacer las cosas, no solo memorizarlas. Estas metodologías de las que hablo se centran más en el cómo se aprende que en el resultado en sí.