Los pequeños de la escuelina Las Mestas hacen sidra "como la de antes"

Apenas son las once de la mañana y los pasillos de la escuela infantil de Las Mestas desprenden un potente olor a manzana. En el aula del fondo, que tiene acceso directo al patio, los niños de cinco años están aprendiendo a hacer sidra "como la de antes" en un llagar instalado por el profesor jubilado Ánxel García. "Lo pasan en grande", dice el docente con una sonrisa de oreja a oreja, las manos llenas de trozos del fruto y los pequeños revoloteando a su alrededor. Incluso parece que él lo está pasando todavía mejor que los escolares.

Reconocía ayer Liliana Iglesias, directora de la escuela, que los niños llevaban días preguntando "cuándo iban a poder hacer la sidra". Es una actividad que les encanta, en palabras ayer de los propios pequeños. "Mayar las manzanas es lo más divertido de todo", apuntaba el joven Mario Prada, de cinco años, mientras daba saltos de emoción. También fue la parte de la actividad que más gustó a los pequeños Alejandra Iglesias y Miguel Pérez, ambos de cinco años. "Además, es muy divertido escogerlas y lavarlas una a una", incidía el pequeño Pérez. "Queremos repetir cuanto antes", añadía Iglesias. Ánxel García, acompañado en el aula por Liliana Iglesias y las docentes Eugenia Miralles y Lucía Pastor, dirigió toda la actividad durante la mañana. "Es una actividad que les motiva mucho y con la que aprenden infinidad de cosas", explicó la directora.

El proceso fue sencillo y divertido para todos. El primer paso consistió en escoger entre los tipos de manzanas que Ánxel García llevó al centro. Un total de trece variedades con diferente dulzura y acidez. Una vez seleccionadas, había que lavarlas y secarlas para proceder al mayado en la duerna. Sin duda, esta fue la parte preferida de los niños. Con las manzanas escogidas, lavadas y secas, los niños se dispusieron en círculo alrededor de la duerna. Con los mayos en la mano, los escolares fueron aplastando las manzanas mientras rotaban unos con los otros para minutos después lograr una perfecta magaya.

"¡Es un abejorro!", gritó de repente una de las niñas mientras todos los niños daban dos pasos hacia atrás, por lo que pudiera pasar. El dulce olor a manzana provocó que una abeja quisiera ser también partícipe de la actividad y durante varios minutos asustó a los escolares en torno al llagar. Ya con la magaya depositada y el insecto fuera, tan solo faltaba escurrirla bien para que todo el líquido cayera en el duernu situado debajo del llagar.

Por motivos de regulación sanitaria, explica la directora de la escuela, los pequeños no tuvieron oportunidad de probar trago. Eso sí, las profesoras no dejaron a los escolares con las ganas y tenían preparados varios vasos con zumo de manzana comercial, "lo más parecido a la sidra". "Es el zumo más rico que he probado en mi vida", aseguraba una de las pequeñas al saborear la bebida, sin importarle demasiado que no fuera el producto que acaba de elaborar con el resto de sus compañeros. Los niños pudieron aprender más acerca de la tradicional práctica con una exposición fotográfica que las docentes prepararon para la ocasión.